Norma Beatriz Watson, exjefa de Tesorería del municipio de Pinamar, fue desvinculada de su cargo tras quedar registrada en 11 vídeos sustrayendo fajos de dinero de las arcas municipales y guardándolos en su cartera personal.

PINAMAR: IMPUTAN POR ROBAR MÁS DE $7 MILLONES DEL MUNICIPIO A UNA EMPLEADA



La filmaron guardando fajos en su cartera, fue echada y quedó acusada de defraudación tras un seguimiento contable iniciado el 24 de enero.



La gestión de Juan Ibarguren detectó maniobras adulteradas,… pic.twitter.com/lrDUWmhToN — Clarín (@clarincom) November 19, 2025

Tras la difusión de las imágenes, la funcionaria, con más de tres décadas de trayectoria y próxima a jubilarse, fue desvinculada de su cargo mediante un decreto firmado por el intendente Juan Ibarguren.

Hasta el momento, la Municipalidad no emitió explicaciones públicas sobre cómo fue posible que estas maniobras pasaran inadvertidas durante tanto tiempo. Las grabaciones, obtenidas entre el 24 de enero y el 4 de febrero, son ahora el eje de una causa judicial por presunto desfalco millonario.

La justicia indaga también posibles maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso irregular de una cuenta denominada “Ingresos Pendientes”, que habría funcionado como un “colchón contable” para ocultar movimientos irregulares.

La defensa de Watson sostuvo que el dinero que se ve en las imágenes sería de su propiedad y que lo llevaba consigo por “inseguridad en Pinamar”.

Mientras la Fiscalía intenta determinar el monto real del presunto desfalco, desde el Ejecutivo local surgieron acusaciones cruzadas. El vocero del intendente, Diego Andrés Uribe, apuntó contra la Fiscalía y la Policía Federal por no haber detenido a Watson al salir del edificio municipal.