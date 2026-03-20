Un grupo de militantes peronistas encabezados por el funcionario provincial Marcos Cianni y la concejal Manuela Schuppisser ocuparon durante varias horas el hall de acceso a la oficina del intendente Ramón Lanús, en reclamo por el recorte de contratos de asesores.

Ads

Según informó el medio local QuePasaWeb, el hecho ocurrió en la sede municipal de San Isidro y se extendió desde la tarde del jueves hasta la madrugada del viernes. La medida fue impulsada por un sector del peronismo alineado con el ministro bonaerense Andrés Larroque, tras un conflicto con el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Álvarez.

Marcos Cianni (a la izquierda) es un funcionario cercano a Larroque.

El detonante fue la decisión de reducir la cantidad de asesores asignados a la concejal, que —según fuentes legislativas— contaba con más que el resto de los ediles por acuerdos previos.

Ads

Cerca de las 20.00 se montó un operativo con policía bonaerense y seguridad municipal en la zona del casco histórico, luego de que desde el Ejecutivo advirtieran la ocupación del sector previo a la oficina privada del intendente.

El episodio se da en medio de la interna del peronismo local: días atrás, el mismo espacio había interrumpido con bombos la apertura de sesiones tras romper con el bloque mayoritario y quedar fuera de la presidencia de una comisión.

Ads

La edil Manuela Schuppisser también responde a Larroque.

Desde el entorno de Lanús calificaron la protesta como “aprietes de un sector marginal” y apuntaron contra el armado político referenciado en Larroque. En cambio, siempre de acuerdo a lo que publicó ese medio local, voceros del ministro sostuvieron que “hubo una situación de apriete hacia la concejala”.

La ocupación se extendió hasta cerca de la 1.00 de la madrugada, cuando los manifestantes se retiraron sin incidentes.