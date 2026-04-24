Un concejal de La Libertad Avanza del distrito bonaerense de Presidente Perón fue detenido en las últimas horas en San Vicente, tras ser sorprendido manejando un auto con pedido de secuestro activo y documentación presuntamente adulterada, según consignó este viernes el diario Clarín.

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El hecho ocurrió durante un control vehicular realizado por el Comando de Patrullas en la intersección de la ruta 58 y Juan Pablo II, donde los efectivos frenaron el vehículo y comenzaron una inspección de rutina.

El conductor fue identificado como Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, integrante del Concejo Deliberante de Presidente Perón. Según fuentes policiales, circulaba a bordo de un Renault Sandero azul oscuro.

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Al verificar los datos del vehículo, los agentes constataron que tenía un pedido de secuestro vigente desde marzo de 2024, emitido por un juzgado federal de Lomas de Zamora. Además, durante la revisión detectaron inconsistencias en la cédula automotor, especialmente en la numeración, lo que encendió las sospechas sobre la autenticidad de los papeles.

Frente a estas irregularidades, la Policía procedió a la detención del funcionario y al secuestro del vehículo, que fue trasladado junto con el acusado a una dependencia de la zona.

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La causa quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de San Vicente, mientras que la Justicia Federal dispuso avanzar bajo la figura de “encubrimiento” e investigar si hubo uso de documentación falsa. El concejal permanece detenido y bajo investigación, en un caso que genera fuerte impacto político en el distrito.