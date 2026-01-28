Escándalo en un bar de la Costa bonaerense: así una moza denunció "ratas y explotación laboral" delante de los clientes
Ocurrió en Mar de Ajó, Partido de la Costa. La trabajadora frenó la atención en el salón lleno, habló ante todos los comensales y pidió que se retiraran sin pagar. El video se viralizó. Qué dijeron desde el local sobre las acusaciones.
Un escándalo sacudió a la Costa bonaerense cuando una moza denunció públicamente, delante de todos los clientes, irregularidades laborales y graves problemas de higiene en un bar de Mar de Ajó, en el Partido de la Costa. La trabajadora se paró en medio del salón, interrumpió la atención al público y expuso la situación ante decenas de comensales. La escena quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.
El episodio ocurrió en el restobar Terramar, también conocido como “El Selfie Bar de la Costa”, ubicado sobre la calle Irigoyen al 200. En el momento en que la empleada alzó la voz, el local se encontraba con gran ocupación y clientes sentados en casi todas las mesas.
“Este lugar es un lugar de explotación”, afirmó micrófono en mano frente a los presentes. Luego lanzó una fuerte advertencia sobre las condiciones de higiene: “La comida que están comiendo… en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas y bolsas llenas de basura en el fondo del patio”.
Durante su descargo, siempre a la vista de los clientes, la mujer aseguró que se vendía comida recalentada, que “las pastas no son del día” y que habría cervezas vencidas. En uno de los videos viralizados, incluso afirmó que se borraban fechas de vencimiento de bebidas con alcohol.
La denuncia también incluyó acusaciones por precarización laboral y bajos salarios. Según sostuvo, “a las mozas les pagan 25 mil pesos la hora y a la cajera 30 mil pesos cuando maneja todo el efectivo”, y apuntó contra el dueño del local por “aprovecharse de la necesidad de los trabajadores”.
Antes de retirarse, la empleada se dirigió directamente a los comensales y les sugirió que se fueran sin pagar. “Levántense y váyanse, porque el chabón no se merece esto”, dijo, mientras algunos clientes se miraban entre sí y otros continuaban consumiendo con normalidad.
Las acusaciones quedaron registradas por los celulares de varios clientes que se encontraban en el lugar. En las imágenes se observa a la trabajadora hablando en medio del salón, con mesas ocupadas alrededor, mientras el resto del público presencia la escena.
La respuesta del bar
Tras la viralización del episodio, la administración del restaurante difundió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, en el que negó de manera categórica las denuncias de la ex empleada.
“Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y amigos”, expresaron. Además, aseguraron que hace más de diez años trabajan “respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad que nos permiten estar abiertos hoy”.
Finalmente, indicaron que los dichos ya se encuentran en manos de sus asesores legales y reafirmaron su compromiso de “brindar la mejor calidad y un ambiente seguro”.
