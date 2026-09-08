Viviana Canosa protagonizó un tenso cruce en un restaurante porteño al encontrarse con Bettina Angeletti, esposa del exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni. La conductora se acercó hasta la mesa donde la mujer cenaba junto a un grupo de amigas y comenzó a cuestionarla por los gastos de la velada.

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El episodio quedó registrado con un teléfono celular y posteriormente fue mostrado por Canosa durante su programa en El Nueve. En las imágenes se observa a la conductora acercándose a la mesa mientras Angeletti permanece sentada y evita responder.

"Hola, Bettina, ¿cómo estás? La mujer de Adorni. ¿Cómo estás?", le dijo Canosa al llegar hasta la mesa.

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Una de las acompañantes de Angeletti reaccionó inmediatamente y trató de frenar la situación: "No, no rompas las bolas. No, no, no, pará", se escucha en la grabación.

“¿Esta comida la pagamos nosotros?”

Canosa continuó con el enfrentamiento y elevó el tono de sus cuestionamientos. En medio de la cena, preguntó directamente: "¿Esta comida la pagamos nosotros, los argentinos?".

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"Canosa":

Porque Viviana Canosa grabó a la esposa de Manuel Adorni en un bar pic.twitter.com/WQL8Y4lyp8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2026

Luego vinculó el episodio con los cuestionamientos políticos que viene realizando contra el exfuncionario y su entorno.

"La moral como política de Estado, no la cubras. Es la mujer, era la mujer del vocero y del jefe de gabinete de los argentinos. Todo con la nuestra", lanzó la conductora.

La escena se produjo mientras otros clientes permanecían en el establecimiento. Angeletti decidió no entrar en el intercambio y continuó mirando su teléfono celular.

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Canosa también hizo referencia a la situación económica del país y apuntó contra el nivel de consumo de quienes se encontraban en el lugar.

"Así hay que cuidar a la gente, a los argentinos que se están cagando de hambre", expresó.

En otro tramo del video, la conductora volvió a dirigirse a Angeletti y le advirtió: "Bettina, no le escribas a Manuel, que debe estar seguramente en La Cascada muy entretenido".

La versión sobre el lugar y la respuesta de Lemoine

Luego de que las imágenes comenzaran a circular, la diputada nacional Lilia Lemoine también se refirió al episodio.

Según publicó en sus redes sociales, una persona conocida por ella se encontraba en el establecimiento y le habría indicado dónde ocurrió el cruce.

"Un conocido mío estaba ahí. Me dijo que es en El Timón. Dorrego y Cabrera, justo frente a Canal 9", afirmó Lemoine.

Pero la diputada fue más allá y cuestionó directamente a Canosa por concurrir habitualmente al mismo lugar.

"Canosa va seguido, después del papelón que hizo no debería ir más", sostuvo.