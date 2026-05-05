Escándalo en Villa Gesell: agredieron a una concejal del PRO en plena sesión por el presupuesto y denuncian una "patota"
La edil Clarisa Armando fue insultada y recibió el impacto de una botella durante el debate. Hubo empujones, gritos y otros concejales afectados. La oposición radicó una denuncia.
Una sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en escándalo este lunes, en medio del tratamiento del presupuesto municipal 2026. Al menos tres concejales de la oposición denunciaron haber sido agredidos dentro del recinto durante un debate marcado por la tensión política.
El episodio se desató mientras se discutía el proyecto impulsado por el oficialismo local. Según se observa en videos difundidos, hubo gritos, empujones y hasta el lanzamiento de objetos, lo que obligó a interrumpir la sesión.
Desde el PRO local apuntaron contra el oficialismo vinculado al kirchnerismo y denunciaron la presencia de una “patota” dentro del recinto. “Mandaron a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, señalaron en un comunicado. También afirmaron que una edil debió ser asistida tras descompensarse y que incluso se registraron agresiones fuera del recinto.
Armando, integrante de la alianza PRO–La Libertad Avanza, se expresó en redes sociales tras el hecho: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, sostuvo, en referencia a lo ocurrido durante la sesión.
El conflicto se dio en el marco de la votación del presupuesto, cuestionado por la oposición, que reclamaba mayor transparencia en el manejo de los fondos y precisiones sobre la estructura municipal.
Tras los incidentes, concejales opositores radicaron una denuncia policial y permanecieron varias horas dentro del edificio, en medio de un operativo. El hecho generó repercusiones en el ámbito político, con pedidos de investigación para identificar a los responsables.
El distrito es gobernado por el intendente Gustavo Barrera, y el episodio suma un nuevo capítulo de alta tensión en la política local.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión