Una sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en escándalo este lunes, en medio del tratamiento del presupuesto municipal 2026. Al menos tres concejales de la oposición denunciaron haber sido agredidos dentro del recinto durante un debate marcado por la tensión política.

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El episodio se desató mientras se discutía el proyecto impulsado por el oficialismo local. Según se observa en videos difundidos, hubo gritos, empujones y hasta el lanzamiento de objetos, lo que obligó a interrumpir la sesión.

Hoy en Villa Gesell el oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron adentro del… pic.twitter.com/SF05RBxLxs — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) May 5, 2026

Desde el PRO local apuntaron contra el oficialismo vinculado al kirchnerismo y denunciaron la presencia de una “patota” dentro del recinto. “Mandaron a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, señalaron en un comunicado. También afirmaron que una edil debió ser asistida tras descompensarse y que incluso se registraron agresiones fuera del recinto.

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Escándalo en el Concejo Deliberante de Villa Gesell: concejal radical contra la pared ante el sindicato de camioneros. El presupuesto fue rechazado y los trabajadores se le fueron al humo a Adrían "Chirolita" Domínguez, que es el presidente de la comisión de Presupuesto. La… pic.twitter.com/Gkl0yzRvhY — Andrés Sosa (@Sosandres) May 4, 2026

Armando, integrante de la alianza PRO–La Libertad Avanza, se expresó en redes sociales tras el hecho: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, sostuvo, en referencia a lo ocurrido durante la sesión.

VIOLENCIA POLÍTICA EN PBA



Los kukas AGREDIERON FÍSICAMENTE a los concejales de Villa Gesell por no querer votar un impuestazo. Esta es la política que predica el gobernador @Kicillofok. Brutos, violentos y antidemocraticos.



Esto es demasiado grave. Te quieren AUMENTAR TUS… pic.twitter.com/A6f3upff5R — Mila Manfredi (@mila_manfredi) May 5, 2026

El conflicto se dio en el marco de la votación del presupuesto, cuestionado por la oposición, que reclamaba mayor transparencia en el manejo de los fondos y precisiones sobre la estructura municipal.

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Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo. pic.twitter.com/OObeDoptGp — Clarisa Armando (@clarisaarmando) May 5, 2026

Tras los incidentes, concejales opositores radicaron una denuncia policial y permanecieron varias horas dentro del edificio, en medio de un operativo. El hecho generó repercusiones en el ámbito político, con pedidos de investigación para identificar a los responsables.

El distrito es gobernado por el intendente Gustavo Barrera, y el episodio suma un nuevo capítulo de alta tensión en la política local.