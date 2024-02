"¿Cuánto odio puede haber en una persona que tuitea riéndose de un chico con síndrome de down?", dijo Ignacio Torres, quien desde hace días mantiene una dura pelea con el Jefe de Estado Javier Milei por la coparticipación.

En este sentido, el chubutense oidió "no dejarse faltar más el respeto", y criticó: "¿Qué ejemplo les da el presidente a las nuevas generaciones?".

Por su parte, el ex Ministro de Cambiemos, Ricardo Buryaile, se pronunció al respecto: “Es poco humana esta publicación a la que ⁦Javier Milei ha hecho propia. Tengo un hijo con discapacidad y siento impotencia cuando algunos aparentemente ‘normales’ intentan descalificar a otros por una algún tipo de condición física o intelectual. Más empatía, menos violencia”.

En tanto, el legislador santafesino de Unión por la Patria Leandro Busatto disparó: “Milei le pone me gusta a una foto del gobernador Ignacio Torres editada con rasgos de una persona con síndrome de down, para burlarse de él. ¿Cuál es el límite? ¿La lógica del presidente es que todo vale en política si genera likes y RT? ¿Cómo se puede avalar esto?”.

Asimismo, el ex juez federal Carlos Rozanski aseveró: “Con el reposteo de Milei a una imagen del gobernador Torres con síndrome de down, cruzó los límites que quedaban. Si los legisladores no toman las medidas previstas en la constitución, incumplirán sus deberes”.

La imagen que desató la polémica.

"Síndrome de Down":

Por los comentarios de Ignacio Torres sobre Javier Milei pic.twitter.com/ouE698ZdYR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 27, 2024

