Carolina Ansaldi, directora técnica del Laboratorio Ramallo y farmacéutica de San Nicolás, fue detenida tras un allanamiento en su vivienda en el marco de la investigación por la producción de fentanilo clínico contaminado que ya provocó 96 muertes en el país. La captura fue efectuada por Gendarmería Nacional, según informó diarioelnorte.com.ar.

La medida se produjo después de que esta semana se conocieran peritajes sobre historias clínicas de pacientes fallecidos que, según los informes preliminares del Cuerpo Médico Forense, establecieron que en una porción significativa de los casos la administración del fármaco actuó como factor agravante en el cuadro clínico de las víctimas.

En paralelo, el empresario Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma se entregó y quedó detenido, junto a varios miembros de su familia y directivos de las empresas. También fueron arrestados Víctor Boccaccio, director técnico de Ramallo, y José Antonio Maiorano, técnico de HLB Pharma; todos ellos están señalados por la Justicia como responsables del control de calidad y de procesos productivos de los lotes investigados.

La causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, investiga lotes específicos de fentanilo inyectable producidos en 2024 por HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo que fueron distribuidos en hospitales de distintas provincias.

Las pericias de laboratorio identificaron la presencia de bacterias multirresistentes (entre ellas Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii) en ampollas y en muestras de pacientes, lo que motivó la retirada de lotes y el avance de la investigación judicial y sanitaria. Hasta el momento la investigación computa alrededor de 96 muertes vinculadas al fármaco, cifra que las autoridades continúan actualizando.

