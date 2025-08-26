“En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza”, expresó Guillermo Francos en redes sociales.

Y añadió: “La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente”.

El Jefe de Gabinete de ministros había dicho el sábado último que le preguntó a Javier Milei si tenía un “vínculo cercano” con Spagnuolo y el mandatario le respondió que “en realidad, la actual Vicepresidenta lo había acercado a la campaña de LLA”. Esas declaraciones ahora fueron negadas por el propio Francos.

