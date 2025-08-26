Escándalo por los audios de las coimas: Francos vinculó a Villarruel con Spagnuolo pero luego tuvo que desdecirse
El Jefe de Gabinete de Javier Milei había insinuado que la Vicepresidenta había acercado al ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, allanado por la Justicia por presuntas coimas, al espacio libertario.
“En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza”, expresó Guillermo Francos en redes sociales.
Y añadió: “La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente”.
El Jefe de Gabinete de ministros había dicho el sábado último que le preguntó a Javier Milei si tenía un “vínculo cercano” con Spagnuolo y el mandatario le respondió que “en realidad, la actual Vicepresidenta lo había acercado a la campaña de LLA”. Esas declaraciones ahora fueron negadas por el propio Francos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión