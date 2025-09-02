Este martes en horas del mediodía se reunirá la Comisión de Acción Social y Salud Pública, comandada por Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), para analizar una primera tanda de proyectos formulados contra el Gobierno por el escándalo de los audios de las coimas.

Asimismo, a las 14.00, se dará cita la Comisión de Discapacidad, encabezada por Daniel Arroyo, también de UxP, para el segundo bloque de iniciativas.

Los pedidos de informes tienen como impulsores a Sabrina Selva (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Christian Castillo (Frente de Izquierda), Esteban Paulón (Encuentro Federal), Guillermo Casas (Unión por la Patria), Andrea Freites (Unión por la Patria), Ricardo López Murphy (Republicanos) y Eduardo Valdés (Unión por la Patria).

El Gobierno libertario no sólo no logra reaccionar ante el escándalo que generó Diego Spagnuolo, sino que, además, acumula problemáticas, como la reciente filtración de audios de Karina Milei, que desembocó en un acto de censura previa contra los medios de comunicación (acción que fue repudiada por todo el arco periodístico nacional).

