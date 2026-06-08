La escandalosa pelea que protagonizaron taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones de transporte en el Concejo Deliberante de Mar del Plata estuvo precedida por un fuerte debate político sobre la falta de definiciones del gobierno municipal respecto de la regulación de las plataformas digitales.

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Según reconstruyó el portal Qué Digital, la discusión se produjo durante una reunión de la comisión de Movilidad Urbana, donde se analizaron tres proyectos de ordenanza impulsados por distintos sectores del oficialismo para regular la actividad de las aplicaciones de transporte que actualmente operan sin habilitación formal en el distrito de General Pueyrredon.

La comisión, presidida por Guido García, de la Coalición Cívica, abordó iniciativas presentadas por ese espacio, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza. Sin embargo, la ausencia de una postura clara del Ejecutivo municipal fue uno de los principales cuestionamientos planteados por la oposición.

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Desde Unión por la Patria, el concejal Pablo Obeid advirtió que resulta difícil avanzar en el tratamiento de los proyectos cuando el gobierno local no fija posición ni responde los pedidos de informes solicitados por el Concejo. "Justo el bloque de los intendentes no tiene ninguna propuesta. Entonces es difícil tratar un tema así en distintos proyectos y el Ejecutivo no contesta", cuestionó.

En respuesta, el concejal del PRO Marcelo Cardoso defendió el proceso de debate y aseguró que la intención del oficialismo es construir una legislación "equilibrada, moderna, jurídicamente sustentable y adaptada a la realidad de General Pueyrredón".

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Por su parte, el edil de Acción Marplatense Horacio Taccone se mostró crítico con las demoras y las diferencias internas dentro del oficialismo. "Que venga el Ejecutivo y diga qué quiere hacer", reclamó, en una de las frases que marcaron la discusión previa al escándalo.

A las piñas

Tras el intercambio entre concejales, la comisión comenzó a escuchar a representantes de los sectores involucrados. El primero en exponer fue Facundo Setzes, presidente de la asociación civil Conductores Unidos, que nuclea a trabajadores de plataformas digitales.

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Durante su intervención, Setzes cuestionó las demoras en el tratamiento legislativo y reclamó una solución para una actividad que, según sostuvo, ya forma parte de la realidad cotidiana de la ciudad.

"No podemos seguir dilatando algo que está muy latente, que está generando conflictos legales y en la calle", afirmó.

Además, defendió la legalidad de las aplicaciones de transporte y destacó el respaldo que, a su criterio, otorgó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei a estas modalidades de trabajo.

"La actividad no es ilegal", fue una de las últimas expresiones escuchadas en el recinto antes de que la tensión escalara.

📽️Así fueron los golpes en pleno recinto mientras se debatía la regulación de las apps de transporte 👇🏽 pic.twitter.com/Kt2bNpRGE1 — Qué digital (@quedigital1) June 8, 2026

Minutos después comenzaron los incidentes entre representantes de taxistas, remiseros y conductores de plataformas digitales. Los empujones y golpes se iniciaron en el sector destinado al público y luego se trasladaron al recinto, obligando a suspender la reunión y dejando en evidencia la profundidad del conflicto que atraviesa el debate por la regulación de las apps de transporte en Mar del Plata.