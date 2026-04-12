El feriado por el Día del Trabajador se presenta como una oportunidad ideal para una escapada corta a la costa. Con paquetes de 3 días y 2 noches, San Bernardo y Mar del Plata aparecen como dos de los destinos más elegidos para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado.

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San Bernardo: relax con opción de pensión completa

Uno de los paquetes destacados propone una estadía en San Bernardo con salida en bus semi-cama y alojamiento en el Hotel The New Place. La propuesta incluye 3 días y 2 noches, con dos modalidades:

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Con desayuno: desde $192.480 por persona (base doble)

Con pensión completa + merienda: desde $260.580 por persona (base doble), incluyendo infusión con acompañamiento dulce por la tarde

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El paquete contempla salidas desde distintos puntos del AMBA, como la Terminal Dellepiane (CABA), Avellaneda, Florencio Varela, Morón y Pacheco, lo que facilita el acceso para viajeros de diferentes zonas.

San Bernardo es una opción tranquila, ideal para quienes buscan playa, caminatas costeras y un ritmo más relajado en comparación con otros destinos más concurridos.

Mar del Plata: un clásico

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Por su parte, Mar del Plata ofrece un paquete de similares características, también de 3 días y 2 noches, con salida el 1° de mayo y regreso el 3 por la noche.

La propuesta incluye:

Transporte en bus semi-cama ida y vuelta

Alojamiento con desayuno en el Hotel Posta del Viajante (3 estrellas)

Asistencia médica para pasajeros de hasta 85 años

El servicio parte desde Terminal Retiro y Liniers (con posibilidad de consultar otros puntos de ascenso) a $ 215.000 por persona en base doble. Además, quienes busquen mayor comodidad pueden optar por un upgrade a coche cama por $15.000 adicionales.

Con su amplia oferta gastronómica, actividades culturales y paseos tradicionales como la rambla o el puerto, Mar del Plata sigue siendo un clásico para escapadas cortas durante feriados.

Los interesados pueden contactase directamente con la agencia de viajes www.systemtravel.com.ar, con oficinas en CABA o atención distancia.