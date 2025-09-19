El próximo fin de semana largo de noviembre se presenta como la oportunidad ideal para una escapada dentro de la provincia de Buenos Aires. Entre las propuestas más atractivas se destacan Sierra de la Ventana, Mar del Plata y Villa Gesell, tres destinos con naturaleza, playas y relax que ofrecen paquetes completos de 4 días y 3 noches.

Sierra de la Ventana: sierras y descanso asegurado

Sierra de la Ventana

Para los amantes del turismo de naturaleza, la opción de Sierra de la Ventana combina tranquilidad serrana con la comodidad de un hotel con Spa. El paquete incluye bus semi cama ida y vuelta, guía coordinador, 3 noches de alojamiento en el hotel Provincia de 4 estrellas con media pensión, piscina cubierta, casino, spa, sauna y jacuzzi, además de excursiones a Saldungaray y Villa Ventana.

Tarifas: $690.000 en base single, $442.000 en doble y $425.000 en triple.

Opción coche cama: adicionar 15 mil pesos por persona.

Salida: 21 de noviembre.

Mar del Plata: la clásica escapada al mar

La ciudad balnearia más popular del país vuelve a ser protagonista de los viajes cortos. La propuesta contempla bus semi cama, 3 noches de alojamiento con desayuno en el Hotel Posta del Viajante 3 estrellas y asistencia médica.

Tarifas: $400.000 en base single, $262.000 en doble o triple.

Salida: 21 de noviembre desde Retiro y Liniers (consultar otros ascensos).

Villa Gesell: playas y ambiente relajado

Para quienes buscan arena y mar en un entorno más tranquilo, Villa Gesell ofrece un paquete con bus semi cama, guía coordinador, transfer in/out, 3 noches de alojamiento con desayuno en el Hotel Marina (3 estrellas) y asistencia médica.

Tarifas: $335.000 en base single, $274.000 en doble y $264.000 en triple.

Salida: 21 de noviembre, con ascensos en Boulogne, Morón, San Justo, Dellepiane y Avellaneda.

Cómo adquirir estos paquetes:

Para cualquiera de las opciones hay que contactarse con la agencia de viajes System Travel cuyas oficinas están ubicadas en Capital Federal en Avenida Cabildo 2350. La contratación de los paquetes puede ser presencial o a distancia al 1167430257 o [email protected]