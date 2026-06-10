Las actividades permiten conocer algunos de los rincones más emblemáticos del territorio bonaerense a través de visitas guiadas especialmente diseñadas para residentes y turistas.

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Chascomús invita a viajar en el tiempo en la Capilla de los Negros

Una de las experiencias más originales tendrá lugar en la histórica Capilla de los Negros de Chascomús, donde se realizará una visita guiada dramatizada que propone sumergirse en la historia de la comunidad afrodescendiente local.

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La actividad contará con la participación de actores y músicos que encarnarán a antiguos integrantes de la cofradía, recreando escenas cotidianas, celebraciones religiosas y rituales tradicionales mediante vestuarios de época y una puesta en escena especialmente diseñada para el lugar.

La propuesta busca rescatar y difundir el legado cultural afro en una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad.

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La Plata abre las puertas de sus joyas patrimoniales

La capital bonaerense ofrecerá el sábado una nueva edición del Walking Tour "Joyas Patrimoniales", una caminata guiada que permitirá descubrir algunos de los edificios y espacios más representativos de la ciudad.

El recorrido incluirá la emblemática Casa Curutchet, obra del arquitecto suizo-francés Le Corbusier; el Museo de los Trabajadores Evita; el histórico Pasaje Rodrigo y Baxar Mercado.

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La propuesta permitirá conocer detalles arquitectónicos, históricos y culturales de lugares que forman parte de la identidad platense.

Un recorrido por la fe y la arquitectura

El domingo será el turno del Walking Tour "Misterios de la Fe", una actividad gratuita que invita a recorrer algunos de los principales templos y espacios religiosos de La Plata.

El circuito incluirá el Colegio San José, la Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata, el Santuario de Schoenstatt y la Iglesia María Rosa Mística.

Datos claves

📍 Chascomús - Visita Guiada Dramatizada: La Capilla de los Negros

🗓 Fecha: Sábado 13 y domingo 14

🕕 Hora: 18:00

📌 Lugar: Capilla de los Negros (Av. Presidente Perón y Venezuela)

🎫 Entrada: $15.000

ℹ Organiza: Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de Chascomús

📍 La Plata - Walking Tour 2026: Joyas Patrimoniales

🗓 Fecha: Sábado 13

🕞 Hora: 15:30

📌 Punto de encuentro: Casa Curutchet

⏳ Duración: Aproximadamente 2 horas

🎫 Actividad arancelada con inscripción previa

☔ Se suspende por lluvia

📍 La Plata - Walking Tour 2026: Misterios de la Fe

🗓 Fecha: Domingo 14

🕚 Hora: 11:00

📌 Punto de encuentro: Colegio San José (calle 11 entre 51 y 53)

🎫 Actividad gratuita con inscripción previa

⏳ Duración: Aproximadamente 1 hora y 30 minutos

☔ Se suspende por lluvia

📲 Más información:

Turismo Chascomús: Instagram @turismochascomus

Turismo La Plata: turismo.laplata.gob.ar