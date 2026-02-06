Con la llegada del fin de semana largo de Carnaval, la Costa Atlántica vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos para una escapada de descanso, playa y diversión. Mar del Plata y Villa Gesell ofrecen propuestas completas, ideales para quienes buscan desconectarse.

Ads

Mar del Plata: cuatro días para disfrutar “La Feliz”

Mar del Plata propone una escapada de 4 días y 3 noches, con salida el 14 de febrero y regreso a Buenos Aires el 17 de febrero. El paquete incluye viaje en bus semi cama ida y vuelta en servicio regular, con ascensos desde Terminal de Retiro y Liniers (otros puntos, a consultar), alojamiento por tres noches y asistencia médica incluida hasta los 85 años.

Ads

La estadía será en el Hotel Posta del Viajante 3★, una opción cómoda y bien ubicada para recorrer las playas, el centro y los principales paseos de la ciudad. El servicio no incluye traslados in/out, aunque se puede sumar el adicional de coche cama por $12.000.

Las tarifas es de $420.000 en single y $275.000 en base doble, una alternativa ideal para parejas o amigos que quieran disfrutar de la gastronomía, los espectáculos y la vida nocturna marplatense durante el Carnaval.

Ads

Villa Gesell: relax, naturaleza y fiesta

Para quienes prefieren un clima más tranquilo, pero con espíritu festivo, Villa Gesell ofrece un paquete similar de 4 días y 3 noches, también con salida el 14 de febrero y regreso el 17. En este caso, el traslado es en bus semi cama, con transfer in/out incluido.

Los ascensos están previstos desde Boulogne, Morón, San Justo, Terminal Dellepiane y Avellaneda. El alojamiento será en el Hotel Marina 3★, que cuenta con piscina y parque, ideal para descansar luego de disfrutar de la playa o los eventos de Carnaval.

Ads

La tarifa es de $290.000 en single y $215.000 en base doble, con la opción de sumar coche cama por $12.000 por pasajero. El paquete también incluye asistencia médica hasta los 85 años.

Los interesados en adquirir estas propuestas deben comunicarse con la agencia de viajes System Travel ubicada en Avenida Cabildo 2350. Para compra a distancia contactarse al WhatsApp 1167430257.