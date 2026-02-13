Con la llegada de Semana Santa, las escapadas cortas vuelven a posicionarse como una de las opciones preferidas para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado. Desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, se ofrecen paquetes turísticos que combinan transporte, alojamiento y servicios incluidos, con salidas programadas para el 20 y 21 de marzo.

Villa Gesell: relax frente al mar

Una de las propuestas destacadas es Villa Gesell, con un programa de 4 días y 3 noches. El paquete incluye bus semi cama ida y vuelta, traslados in/out, tres noches de alojamiento con desayuno y asistencia médica hasta los 85 años. Los pasajeros pueden ascender en Boulogne, Morón, San Justo, Terminal Dellepiane y Avellaneda.

La estadía es en el Hotel Marina (3 estrellas), que cuenta con piscina y parque. El valor es de $219.000 por persona en base doble, con salida el 21 de marzo y regreso el 24 por la noche. Como opcional, se puede adicionar coche cama por $15.000 por pasajero.

Mar del Plata: clásico de la Costa Atlántica

“La Feliz” también figura entre las alternativas para el fin de semana largo. El paquete contempla 4 días y 3 noches con bus semi cama ida y vuelta (sin traslados in/out), alojamiento con desayuno y asistencia médica hasta los 85 años.

El hospedaje será en el Hotel Posta del Viajante (3 estrellas), con una tarifa de $255.000 por persona en base doble. Las salidas están previstas para el 21 de marzo desde Terminal Retiro y Liniers (consultar otros ascensos), con regreso el 24 por la noche. El adicional de coche cama tiene un costo de $15.000.

San Rafael: naturaleza y excursiones - Mendoza

Para quienes prefieren un destino de montaña y paisajes imponentes, San Rafael ofrece un programa de 5 días (3 noches de alojamiento). Incluye bus coche cama ida y vuelta, guía coordinador permanente, snack a bordo, media pensión, traslados y excursiones a Los Reyunos y a una fábrica de chocolates.

El alojamiento será en el Hotel Regine (2 estrellas superior), con piscina, solárium y parque. El valor es de $440.000 por persona en base doble. Las salidas están programadas para el 20 de marzo, con ascensos en Lanús, Terminal Dellepiane, San Justo, Morón, Moreno y General Rodríguez. El regreso está previsto para el 24 por la noche.

Merlo: all inclusive en las sierras – San Luis

Otra opción serrana es Merlo, con un paquete de 5 días y 3 noches que incluye bus semi cama, guía coordinador, snack a bordo y alojamiento all inclusive (desayuno, almuerzos y cenas con bebidas, merienda y barra libre de 22 a 24). También se suman actividades como caminata serrana, clase de zumba o aquagym y clase de yoga.

El hospedaje será en el Hotel Sol y Luna (3 estrellas), con piscina, parque y solárium. El valor es de $394.000 por persona en base doble, con salida el 20 de marzo y regreso el 24 por la noche. El adicional de coche cama es de $20.000 por pasajero. Hay ascensos en Lanús, Terminal Dellepiane, San Justo, Morón, Moreno, Boulogne y Pacheco.

Cuesta Blanca: descanso junto al río - Córdoba

Finalmente, Cuesta Blanca propone una escapada de 5 días y 3 noches con bus semi cama, guía coordinador, snack a bordo y pensión completa. El complejo turístico 12 de Enero ofrece dos piscinas con bar, sala de juegos y parque con bajada al río.

El paquete tiene un valor de $460.000 por persona en base doble, con salida el 20 de marzo y regreso el 24 por la noche. Los ascensos están disponibles en Lanús, Terminal Dellepiane, San Justo, Morón, Moreno, Boulogne y Pacheco. El adicional de coche cama es de $20.000 por pasajero.

Los interesados en adquirir estas propuestas deben comunicarse con la agencia de viajes System Travel ubicada en Avenida Cabildo 2350. Para compra a distancia contactarse al WhatsApp 1167430257.