Escapadas para Navidad y Año Nuevo: dos opciones para disfrutar de Mar del Plata y Punta Mogotes con todo incluido
Si buscas pasar unas fiestas diferentes, estas opciones son ideales para cerrar el 2025 con un sistema All Inclusive y paquetes de 3 noches.
Las fiestas de fin de año son una oportunidad para tomarse un descanso y disfrutar de unos días de relax frente al mar. Detallamos dos paquetes turísticos especiales para quienes buscan pasar la Navidad o el Año Nuevo en la Costa Atlántica, con propuestas todo incluido, transporte y alojamiento en hoteles con todas las comodidades.
👉 Navidad en Mar del Plata o Punta Mogotes
La primera opción es ideal para quienes quieren celebrar las fiestas en la ciudad más popular del verano argentino. El paquete incluye 4 días y 3 noches con bus semi cama, asistencia al viajero y régimen todo incluido.
Las salidas están programadas para el 23 de diciembre de 2025, justo a tiempo para brindar junto al mar.
🏨 Hotel Luz y Fuerza (3 estrellas): $303.232 por persona.
🏨 Hotel Oscar Lescano (4 estrellas): $556.607 por persona.
👉 Año Nuevo en Punta Mogotes
Para quienes prefieren recibir el 2026 en un entorno más tranquilo, rodeado de naturaleza y a metros del mar, la propuesta es en Punta Mogotes, con salida el 30 de diciembre de 2025.
El paquete también contempla 4 días y 3 noches, transporte en bus semi cama, asistencia al viajero y todo incluido, con alojamiento en el reconocido Hotel Oscar Lescano.
💵 Tarifa: $707.028 por persona.
El servicio All Inclusive incluye desayuno, almuerzo, merienda, cena, bebidas durante el dia, pastelería y barras de bar. Los hoteles tienen categorías distintas (3 y 4 estrellas) pero el servicio de comidas es idéntico en ambos.
Para consultar o reservas comunicarse con la agencia de viajes System Travel al 1167430257 o puede comprar los paquetes de manera presencial en las oficinas ubicadas en Avenida Cabildo 2350, Belgrano, CABA.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión