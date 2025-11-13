Las fiestas de fin de año son una oportunidad para tomarse un descanso y disfrutar de unos días de relax frente al mar. Detallamos dos paquetes turísticos especiales para quienes buscan pasar la Navidad o el Año Nuevo en la Costa Atlántica, con propuestas todo incluido, transporte y alojamiento en hoteles con todas las comodidades.

El Oscar Lescano de Punta Mogotes

👉 Navidad en Mar del Plata o Punta Mogotes

La primera opción es ideal para quienes quieren celebrar las fiestas en la ciudad más popular del verano argentino. El paquete incluye 4 días y 3 noches con bus semi cama, asistencia al viajero y régimen todo incluido.

Las salidas están programadas para el 23 de diciembre de 2025, justo a tiempo para brindar junto al mar.

🏨 Hotel Luz y Fuerza (3 estrellas): $303.232 por persona.

🏨 Hotel Oscar Lescano (4 estrellas): $556.607 por persona.

👉 Año Nuevo en Punta Mogotes

Para quienes prefieren recibir el 2026 en un entorno más tranquilo, rodeado de naturaleza y a metros del mar, la propuesta es en Punta Mogotes, con salida el 30 de diciembre de 2025.

El paquete también contempla 4 días y 3 noches, transporte en bus semi cama, asistencia al viajero y todo incluido, con alojamiento en el reconocido Hotel Oscar Lescano.

💵 Tarifa: $707.028 por persona.

El servicio All Inclusive incluye desayuno, almuerzo, merienda, cena, bebidas durante el dia, pastelería y barras de bar. Los hoteles tienen categorías distintas (3 y 4 estrellas) pero el servicio de comidas es idéntico en ambos.

Para consultar o reservas comunicarse con la agencia de viajes System Travel al 1167430257 o puede comprar los paquetes de manera presencial en las oficinas ubicadas en Avenida Cabildo 2350, Belgrano, CABA.