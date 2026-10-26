Dos jóvenes de Pergamino resultaron heridas de bala durante una persecución policial ocurrida en la madrugada del domingo en Arrecifes. Viajaban en un Volkswagen Gol blanco junto a otros cuatro chicos cuando efectivos bonaerenses intentaron identificarlos. El episodio terminó en la Ruta Nacional 8 y derivó en una investigación judicial.

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Según el informe de la Secretaría de Seguridad de Arrecifes, el hecho ocurrió alrededor de las 5.30, en la zona de avenida Merlassino y Roque Sáenz Peña. El conductor no se detuvo ante el intento de identificación y escapó mediante maniobras sinuosas y circulando en contramano.

En la persecución participaron efectivos de la Policía Comunal, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). El operativo terminó a la altura del kilómetro 180 de la Ruta Nacional 8, donde el vehículo presentaba impactos de bala y dos de sus ocupantes estaban heridas. Ambas fueron trasladadas al Hospital Municipal Santa Francisca Romana.

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Las denuncias de los familiares

En declaraciones al canal TelePer, familiares de las jóvenes cuestionaron el procedimiento policial y denunciaron que los efectivos chocaron el auto y dispararon contra las ocupantes.

“Ahí la policía los chocó, provocó el impacto para detener el auto. Ahí tiraron los tiros para pinchar las gomas y también se dio adentro (del auto), donde le dieron a mi hermana y a una amiga”, relató una de las mujeres entrevistadas.

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Otra familiar aseguró que su hija recibió dos disparos, mientras que la otra joven fue alcanzada por uno. También denunció presuntos maltratos posteriores al episodio.

“Mi hija está en el Hospital de Arrecifes, muy delicada. Está luchando por su vida”, expresó. Además, señaló que la otra chica estaba siendo operada en Pergamino.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad bonaerense informó que una de las jóvenes había sido intervenida quirúrgicamente y se encontraba estable. La otra recibió atención médica especializada y se dispuso su traslado al Hospital San José de Pergamino. Según el parte oficial, ambas estaban estables al momento de su elaboración.

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Las versiones sobre el procedimiento y las circunstancias de los disparos deberán esclarecerse a partir de las pruebas reunidas en la causa.

Dos policías desafectados y una causa judicial

La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) inició actuaciones administrativas y desafectó del servicio a los dos efectivos involucrados, un hombre y una mujer que pertenecían a la Comisaría de Arrecifes. Además, les retiraron las armas reglamentarias, que quedaron a disposición de la Justicia para realizar peritajes balísticos.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial San Nicolás, bajo la carátula de “Averiguación de ilícito”. El fiscal interviniente se presentó en el lugar donde terminó el operativo y en el hospital, de acuerdo con la información difundida por UNO Arrecifes.

En paralelo, el Centro de Monitoreo Municipal aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad para contribuir a la reconstrucción de los hechos. El Ministerio de Seguridad también puso a disposición de la fiscalía los recursos necesarios para colaborar con la investigación y dispuso asistencia para las familias.

El intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, confirmó que los dos policías desafectados pertenecían a la dependencia local.

La Justicia deberá determinar cómo se desarrolló la persecución, en qué circunstancias se efectuaron los disparos y las eventuales responsabilidades por las heridas sufridas por las dos jóvenes.