La localidad de Ingeniero Maschwitz volverá a encender uno de sus eventos más esperados con la realización de la 15° edición de la Fogata de San Juan, una celebración que ya es tradición.

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La actividad se llevará a cabo el sábado 27 desde las 17.00 y tendrá como escenario el Parque Papa Francisco. La entrada será libre y gratuita. En caso de condiciones climáticas adversas, la jornada se reprogramará para el sábado siguiente.

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Organizada por el colectivo Arde Juan con el acompañamiento de la Municipalidad de Escobar, la edición 2026 presentará la propuesta artística "Invocación de Agni — El fuego que anima", una experiencia que busca reflexionar sobre la renovación interior, la conexión con la naturaleza y la construcción de lazos comunitarios.

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Desde la organización explicaron que el encuentro surge como una respuesta simbólica a los desafíos de la actualidad. "Vivimos un tiempo atravesado por sombras que parecen normalizar la violencia, la manipulación, el miedo, las guerras, la desconexión humana y el egoísmo", señalaron.

En ese marco, la Fogata de San Juan se plantea como un espacio para reencontrarse con valores esenciales y fortalecer el sentido de comunidad. La propuesta de este año tiene como intención simbólica "dar corazón a la humanidad", invitando a los participantes a detenerse, escuchar y reflexionar.

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Como es tradición, la celebración incluirá una procesión desde el Paseo Mendoza hasta el Parque El Dorado, donde tendrá lugar la quema central. Durante el recorrido habrá música en vivo, tambores y expresiones artísticas que acompañarán el ritual.

Uno de los momentos más esperados será el encendido del gran muñeco y la quema de los tradicionales "Juanitos", símbolos que representan aquello que se desea dejar atrás para abrir paso a nuevas etapas y proyectos.

La figura elegida para esta edición es Agni, antiguo espíritu del fuego en diversas tradiciones ancestrales, cuya invocación simboliza la transformación, la conciencia y la renovación.

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Datos claves

📍 Lugar: Parque Papa Francisco, Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.

📅 Fecha: Sábado 27 de junio de 2026.

🕔 Horario: Desde las 17.00.

🎟️ Entrada: Gratuita.

🥁 Actividades: Procesión, música, tambores, intervenciones artísticas, quema de Juanitos y del gran muñeco.

🌧️ En caso de lluvia: Se reprograma para el sábado siguiente.

📱 Más información:

Instagram: @fogatadesanjuandemaschwitz

Instagram: @escobarcultura