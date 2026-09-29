Escobar celebra la Fiesta Nacional de la Flor con exposiciones, música y desfile de carrozas: cuánto salen las entradas
La tradicional celebración reunirá durante diez jornadas propuestas florihortícolas, espectáculos y actividades para toda la familia.
Escobar se prepara para recibir una nueva edición de uno de los eventos más tradicionales de la región. Del sábado 3 al lunes 12 de octubre, se realizará la 63° Fiesta Nacional de la Flor, con una programación que combinará producción florihortícola, espectáculos musicales y distintas actividades culturales.
La celebración tendrá lugar en el predio Ciudad Floral, ubicado en Mateo Gelves 1051, y permitirá conocer parte de la producción de flores y plantas de la zona, además de disfrutar de diferentes propuestas durante el fin de semana largo.
Una flor como símbolo de esta edición
Este año, la protagonista de la 63° edición será la Alstroemeria, una especie que, según la tradición asociada a la celebración, simboliza la amistad, la lealtad, el afecto y el apoyo mutuo.
Entre las actividades destacadas aparece el desfile de carrozas, previsto para el sábado 10 a las 19:00, uno de los momentos más atractivos de la programación.
El domingo 11, en tanto, a las 16:00 se realizará la elección de los Embajadores de la Fiesta, otra de las actividades centrales del encuentro.
Durante toda la celebración habrá exposiciones de la producción florihortícola local, espectáculos musicales y actividades culturales, convirtiendo al predio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.
Horarios y entradas
La Fiesta Nacional de la Flor podrá visitarse de 9:00 a 19:00, mientras que los sábados y domingos el horario se extenderá hasta las 20:00.
La entrada es arancelada. Para los mayores de 10 años, el valor informado es de $15.000, mientras que jubilados y residentes del Partido de Escobar abonarán $12.000.
El acceso será gratuito para jubilados residentes de Escobar, personas con discapacidad que presenten CUD y menores de 10 años.
La celebración es organizada por la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor y la Municipalidad de Escobar.
Datos claves
- Evento: 63° Fiesta Nacional de la Flor.
- Lugar: Ciudad Floral, Mateo Gelves 1051, Escobar.
- Fechas: sábado 3 al lunes 12 de octubre.
- Horario: 9:00 a 19:00.
- Sábados y domingos: hasta las 20:00.
- Flor de esta edición: Alstroemeria.
- Sábado 10: 19:00, desfile de carrozas.
- Domingo 11: 16:00, elección de Embajadores de la Fiesta.
- Entrada general: $15.000, mayores de 10 años.
- Jubilados: $12.000.
- Residentes de Escobar: $12.000.
- Gratuito: jubilados residentes de Escobar, personas con discapacidad con CUD y menores de 10 años.
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