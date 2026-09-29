Escobar se prepara para recibir una nueva edición de uno de los eventos más tradicionales de la región. Del sábado 3 al lunes 12 de octubre, se realizará la 63° Fiesta Nacional de la Flor, con una programación que combinará producción florihortícola, espectáculos musicales y distintas actividades culturales.

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La celebración tendrá lugar en el predio Ciudad Floral, ubicado en Mateo Gelves 1051, y permitirá conocer parte de la producción de flores y plantas de la zona, además de disfrutar de diferentes propuestas durante el fin de semana largo.

Una flor como símbolo de esta edición

Este año, la protagonista de la 63° edición será la Alstroemeria, una especie que, según la tradición asociada a la celebración, simboliza la amistad, la lealtad, el afecto y el apoyo mutuo.

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Entre las actividades destacadas aparece el desfile de carrozas, previsto para el sábado 10 a las 19:00, uno de los momentos más atractivos de la programación.

El domingo 11, en tanto, a las 16:00 se realizará la elección de los Embajadores de la Fiesta, otra de las actividades centrales del encuentro.

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Durante toda la celebración habrá exposiciones de la producción florihortícola local, espectáculos musicales y actividades culturales, convirtiendo al predio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Horarios y entradas

La Fiesta Nacional de la Flor podrá visitarse de 9:00 a 19:00, mientras que los sábados y domingos el horario se extenderá hasta las 20:00.

La entrada es arancelada. Para los mayores de 10 años, el valor informado es de $15.000, mientras que jubilados y residentes del Partido de Escobar abonarán $12.000.

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El acceso será gratuito para jubilados residentes de Escobar, personas con discapacidad que presenten CUD y menores de 10 años.

La celebración es organizada por la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor y la Municipalidad de Escobar.

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