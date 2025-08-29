A tres días de haberse anunciado, la visita de Karina Milei a Olavarría y Azul prevista para el sábado fue suspendida por "cuestiones climáticas". Así fue confirmado por fuentes del espacio libertario de la zona. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional determinó una jornada nublada con lluvias aisladas, si ningún alerta.

Los armadores locales pretenden que la hermana del Jefe de Estado, que se ha convertido en el foco de los cuestionamientos por los audios de las coimas, no arrastre la campaña a la derrota.

Además, tienen en cuenta los últimos actos libertarios, que terminaron en escándalo.

De cara a los comicios del 7 de septiembre, comienza a crujir la alianza La Libertad Avanza en la Provincia a medida que las encuestas reflejan el malestar con las grabaciones de la corrupción del ex titular de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

