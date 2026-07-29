Escopark, una de las principales propuestas recreativas de las vacaciones de invierno en Escobar, transita sus últimos días antes del cierre previsto para el domingo 2 de agosto. Con entrada libre y gratuita, el parque funciona en el predio de la Fiesta Nacional de la Flor y ofrece una amplia agenda de actividades para toda la familia.

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Organizado por el Municipio de Escobar, el espacio reúne un circuito de aventura, juegos inflables, pista de patinaje ecológica, experiencias de realidad virtual, Laser Shot, paintball y láser games, además de talleres culturales, la feria Alma Bohemia, emprendedores y un patio gastronómico.

Como parte de su propuesta solidaria, los visitantes pueden colaborar con alimentos no perecederos para el programa Escobar Hambre Cero y con ropa de abrigo para la campaña del frío.

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Shows infantiles para el sábado

La programación del sábado 1 de agosto incluirá tres espectáculos pensados para los más chicos. Desde las 14.00 se presentará Bob Limón, con un show que combina música, humor y juegos participativos.

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A las 15.00 será el turno de El Duende y las Flores, una propuesta teatral y musical con personajes de fantasía. Finalmente, a las 16, Marilín Mambou ofrecerá un espectáculo con canciones, humor y animación para disfrutar en familia.

Cierre con homenaje a Los Redondos

El domingo 2 de agosto, Escopark despedirá su quinta edición con la presentación de Obra Redonda, banda tributo al Indio Solari y Los Redondos, que interpretará algunos de los temas más emblemáticos del rock argentino.

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Una propuesta inclusiva

Antes del cierre, el jueves 30 se desarrollará la última jornada distendida, destinada a chicos y adolescentes con discapacidad, neurodivergencias e hipersensibilidad sensorial.

El parque funcionará entre las 10.00 y las 13.00 con luces atenuadas y música a bajo volumen, para reducir los estímulos sensoriales. El ingreso será exclusivo para personas que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto a su grupo familiar. La actividad será gratuita y quienes lo deseen podrán colaborar con alimentos no perecederos para el programa Escobar Hambre Cero.

Juegos gratuitos y opciones pagas

Entre las actividades sin costo se destaca el domo de inflables, además de distintos espacios recreativos y propuestas culturales durante toda la jornada.

En cuanto a las atracciones pagas, el parque inflable ofrece pases de $10.000 por 30 minutos, $15.000 por una hora y $35.000 para acceso libre durante todo el día, mientras que el resto de los juegos tiene un valor de $10.000.

Escopark funciona en el predio de la Fiesta Nacional de la Flor, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar, y permanecerá abierto hasta el domingo 2 de agosto, de lunes a viernes de 13 a 18 y los sábados y domingos de 11 a 18.