A orillas de la laguna, San Miguel del Monte se prepara para vivir una jornada única en un entorno natural privilegiado. El próximo sábado 18, desde el mediodía y hasta la medianoche, se celebrará la 4° edición de la Fiesta de la Comida al Disco, un evento que ya se consolidó como uno de los grandes atractivos turísticos de la región.

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Con entrada libre y gratuita, la propuesta convoca tanto a vecinos como a visitantes que buscan disfrutar de una experiencia diferente, con el sello distintivo de la cocina al disco. Más de 50 puestos ofrecerán desde bondiolas y carnes mechadas hasta guisos y empanadas de múltiples variedades, incluyendo también opciones veganas.

El evento tendrá como escenario el predio La Aguada, junto a la emblemática laguna de Monte. A lo largo de la jornada, habrá espectáculos de música y danza en vivo, un paseo de emprendedores y artesanos, y un espacio especialmente pensado para los más chicos.

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Uno de los momentos destacados será la master class del chef Emiliano Machado, quien brindará una clase exclusiva en el marco de esta fiesta gastronómica. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Plata y del Instituto de Gastronomía Ángel Salvadori.

Organizada por el municipio local, la fiesta, que había sido reprogramada tras su fecha original del 4 de abril, se presenta como una escapada ideal a solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires y de La Plata.

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📌 Datos claves

Evento: 4° Fiesta de la Comida al Disco

Lugar: Predio La Aguada, San Miguel del Monte

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Fecha: Sábado 18

Horario: De 12:00 a 00:00

Entrada: Libre y gratuita

Propuesta gastronómica: Más de 50 stands con cocina al disco (incluye opciones veganas)

Actividades: Shows en vivo, danzas, paseo de artesanos, espacio infantil

Destacado: Master class del chef Emiliano Machado

Distancia: A 1 hora de CABA y La Plata