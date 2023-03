Yesica es la madre de Camilo, un niño que sufre el trastorno de espectro autista. La mujer reside en el municipio de Coronel Pringles y asegura que en la comuna no están las terapias que necesita su hijo.

“En Pringles no hay terapias. Las que ellos necesitan, en Pringles no se consiguen, y si las hay los profesionales están tapados de trabajo. Como mamá es feo, porque sabes que eso mejora su calidad de vida y no lo encontras. O tener que ir afuera o estar en lista de espera”, afirmó Yesica al medio local ElOrden.

La madre reveló que antes que Camilo cumpla 2 años no respondía a su nombre y no la miraba. “Vivía en la pieza con sus juegos y nada más”.

Sobre la falta de terapia en la comuna, detalló: “Nosotros necesitamos conseguir terapia ocupacional y fonoaudióloga y acá no hay lugar. Entonces estamos en lista de espera de una fundación”.

“Una tiene la forma de viajar, pero me pongo en el lugar de la mama que no cuenta con los medios para viajar. Acá, es ir a las 6 dela mañana a la neuróloga, para que te den turnos dentro de un mes o más”, continuó.

Además, adelantó que armaron un grupo de WhatsApp:

“Hay un grupo que se llama familiares de TEA, para todos los interesados y a partir del lunes nos empezamos a reunir. El año pasado gracias a una mama y papa se trajeron profesionales a dar una charla y herramientas, para padres y maestros. Y este año tenemos proyectos que ojalá se nos den, por nuestros hijos y por todos”.

Que es el trastorno de espectro autista (TEA):

Son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción sociales, y conductas o intereses restrictivos o repetitivos.