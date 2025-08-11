Espert: "Kicillof se encargó de transformar la Provincia en una villa miseria, en una cloaca a cielo abierto"
El Diputado Nacional y alfil de Javier Milei en territorio bonaerense cargó contra el Gobernador. "Le vamos a ganar", vaticinó de cara a las elecciones venideras.
“La Provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de un país y potencial de un país rico, pero el delirante de (Axel) Kicillof se encargó de transformarla en una villa miseria, en una cloaca a cielo abierto”, lanzó José Luis Espert.
Y en declaraciones televisivas agregó: “Los bonaerenses merecemos vivir mejor, por eso decimos: Kirchnerismo, nunca más”.
En ese marco, el Diputado reiteró que es un “delirio que un inútil como él (Kicillof) haya sido reelecto". "Le vamos a ganar y a sacar de la Provincia porque los bonaerenses se merecen un futuro mejor”, concluyó Espert.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión