“La Provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de un país y potencial de un país rico, pero el delirante de (Axel) Kicillof se encargó de transformarla en una villa miseria, en una cloaca a cielo abierto”, lanzó José Luis Espert.

Y en declaraciones televisivas agregó: “Los bonaerenses merecemos vivir mejor, por eso decimos: Kirchnerismo, nunca más”.

En ese marco, el Diputado reiteró que es un “delirio que un inútil como él (Kicillof) haya sido reelecto". "Le vamos a ganar y a sacar de la Provincia porque los bonaerenses se merecen un futuro mejor”, concluyó Espert.

