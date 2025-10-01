Lejos de las especulaciones que circulaban en los últimos días, José Luis Espert continúa con normalidad su agenda de campaña tras la cumbre que se desarrolló ayer en la Casa Rosada entre su jefe de campaña bonaerense, Sebastián Pareja, el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En ese encuentro se analizó cómo seguiría el curso electoral del candidato, envuelto en el escándalo a raíz de la denuncia pública realizada por Juan Grabois.

Este martes, Espert compartió actividades con el exintendente del PRO Ezequiel Galli, lo que terminó de confirmar que no piensa bajarse de la contienda electoral. A pesar de los cuestionamientos internos, desde el oficialismo aseguraron que el Gobierno respalda su candidatura.

La agenda del economista seguirá el jueves en La Plata, donde ofrecerá una charla en El Teatro, ubicado en calle 43 entre 7 y 8, acompañado por profesionales locales y por Pareja. El cierre de la semana sería el sábado en San Isidro, con un acto que contaría con la presencia de Javier Milei, la cúpula libertaria y los referentes provinciales de La Libertad Avanza pero esta presentación quedó a confirmar.

Según el periodista Ignacio Girón habría sido suspendido:



🚨 Este sábado iba a haber un acto con Javier Milei y José Luis Espert en San Isidro. Bueno, está suspendido.



Pasa después de las declaraciones del presidente bancando al candidato a diputado por PBA pero también de las de Patricia Bullrich pidiendo explicaciones por el… — Nacho Girón (@nachogiron) October 1, 2025





