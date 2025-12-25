Mientras la nena de 12 años herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad permanece internada en terapia intensiva, su familia habló públicamente y expresó el dolor y la bronca que atraviesa desde la madrugada del 25 de diciembre.

“Hay que esperar. El cuadro está controlado dentro de los parámetros que se esperan”, señaló Pablo, uno de los tíos de la menor, quien confirmó que la nena se encuentra estable, aunque con pronóstico reservado. La bala continúa alojada en su cabeza y no presenta orificio de salida, lo que mantiene la situación clínica bajo estricta observación médica.

Habló el tío de la menor baleada en Morón. (Video: TN)

Desde la puerta de la vivienda familiar, Mariana, la tía de la menor, no ocultó su indignación por lo ocurrido. “Que el dueño de la bala se cuide”, lanzó ante las cámaras, visiblemente conmocionada. Y agregó con esperanza: “Va a salir, porque es súper fuerte”.

El hecho ocurrió minutos después de la medianoche, cuando la familia había salido al patio y a la vereda de su casa, en el barrio Villa Sarmiento, partido de Morón, para ver los fuegos artificiales. La nena estaba junto a sus hermanos y primos cuando recibió el impacto en la nuca.

Angelina, la nena baleada en Villa Sarmiento. (Foto: Facebook Nicolas I.)

“Había muchos chicos, todos estaban festejando. Ella se cayó hacia atrás y dijo que le quemaba la cabeza. Al principio pensaron que era un cohete, pero cuando la levantaron vieron la sangre y se desvaneció”, relató otro familiar.

La menor fue trasladada de urgencia al hospital San Juan de Dios y, debido a la gravedad del cuadro, derivada luego al sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en estado crítico pero estable.

En paralelo, la investigación judicial avanza. Peritos de la Policía Científica encontraron al menos tres vainas servidas en los alrededores del lugar del hecho, una de ellas en la esquina de la casa y otras dos en patios vecinos. La fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, solicitó una tomografía urgente para poder cotejar la bala alojada en el cráneo de la nena con los casquillos hallados.

Habló la tía de la nena baleada en Morón. (Foto: TN)

El objetivo es determinar el calibre y las características del proyectil para avanzar con posibles allanamientos e identificar el arma utilizada. No se descarta que el disparo haya provenido de una zona cercana o incluso del otro lado de la autopista.

“La gente no mide las consecuencias. Cada tiro que se dispara al aire es una posibilidad de matar o arruinarle la vida a alguien”, reflexionó uno de los tíos, mientras la familia espera, minuto a minuto, la evolución de la nena.