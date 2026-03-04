Después de casi seis años de mantenerse oculto, Daniel Pedro Silva Beroiza (25), considerado el prófugo más buscado de la región, fue finalmente detenido tras la publicación de videos en la red social TikTok que permitió rastrear su ubicación.

Ads

El joven tenía pedido de captura desde mediados de 2020 por su presunta participación en una banda criminal liderada por el expolicía Carlos Octavio Meneses, quien al momento de los hechos se desempeñaba como subteniente de la Policía Bonaerense y comandaba una organización dedicada a cometer violentas “entraderas”.

El 14 de junio del año pasado, Silva Beroiza estuvo a punto de ser capturado. A partir de un dato obtenido por los investigadores, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de Almafuerte al 300. Sin embargo, el sospechoso logró escapar.

Ads

Según se reconstruyó, habría escuchado el arribo de los efectivos, o fue alertado previamente, y huyó por los techos de las viviendas linderas hasta ser recogido por una camioneta negra conducida por una mujer

En ese procedimiento, la Policía secuestró marihuana, envoltorios con restos de cocaína, consolas de videojuegos, varios chips y teléfonos celulares, además de recortes de papel con anotaciones de cifras, “720 mil” y “722 mil”, que ahora forman parte del expediente.

Ads

Tik Tok

La investigación avanzó en distintos frentes bajo la órbita del fiscal Mauricio Del Cero, con tareas de inteligencia criminal que incluyeron el seguimiento de posibles movimientos del sospechoso.

Fue así como los investigadores detectaron actividad reciente en una cuenta de TikTok atribuida a Silva Beroiza. A partir de esa información, se solicitó colaboración urgente a la empresa prestataria del servicio, que aportó el número de IP desde el cual se habían realizado las publicaciones.

Ads

Según el medio local La Nueva, el dato técnico permitió ubicar el origen de las conexiones en un departamento situado en Viamonte al 1300. De inmediato se montó una vigilancia encubierta en el lugar y, alrededor de las 20.30, se obtuvo la orden de allanamiento.

Al ingresar al complejo habitacional, los efectivos detuvieron al sospechoso en el departamento 3 del segundo piso, que alquilaba de manera semanal. No opuso resistencia.

Durante el operativo se secuestraron dos pistolas Bersa, una calibre .22 y otra 9 milímetros, ambas con cargadores, además de dos cargadores extensibles con 10 y 17 municiones, dos relojes pulsera, una balanza de precisión y seis envoltorios rectangulares tipo “ladrillo” con restos de una sustancia blanca que sería cocaína.

Este último hallazgo refuerza la hipótesis de que Silva Beroiza habría continuado vinculado al tráfico y comercialización de estupefacien