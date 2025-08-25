Un grupo de pescadores encontró este domingo el cuerpo de un hombre en una alcantarilla ubicada a la altura del kilómetro 168 de la Ruta 11. Tras el hallazgo, dieron aviso a Prefectura Naval, que trabajó en el lugar junto a la Policía Vial de Cerro de la Gloria.

Según publicó CastelliDiario , la víctima fue identificada por su apellido Zarantonello, con domicilio en la ciudad de Chascomús. Una fuente consultada por ese medio confirmó que se trata de una persona mayor de edad que “desde hace unos días vivía en la alcantarilla” donde finalmente fue hallado.

Testigos señalaron que en los últimos días “se veía al señor circular por el lugar”. Las causas de la muerte aún se desconocen y serán determinadas a partir de la autopsia correspondiente, que estaba prevista para la tarde de este sábado.

