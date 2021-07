Un vecino del partido bonaerense de Rauch denunció que le vaciaron el dinero disponible de la cuenta sueldo y que lo hicieron mediante débito. Ahora espera que no le terminan de robar el sueldo que deben depositarle.

Se trata de un hombre llamado Jorge Dulce quien difundió en las redes sociales el hecho para advertir a sus contactos. "Les comento para que estemos atentos con las cuentas sueldos (es mi caso). Me robaron el dinero que tenía disponible y de acuerdo al contacto teléfonico con la Red Link lo hicieron por débito. Yo soy muy cuidadoso. Sólo he usado la tarjeta en comercios locales. Imaginé que no me tocaría y me equivoqué, me dejaron la cuenta en cero, y creo poder salvar el sueldo por hacer el bloqueo a tiempo"; contó.

"Ahora espero que me reciban las autoridades del Banco Provincia rápidamente en busca de darme una solución. Lo escribo aquí para que ojalá no les suceda a nadie más. Es una sensación de bronca, tristeza e impotencia ver cómo alguien que no conocés, fué gastando tu dinero tan fácilmente. Gracias por leer. Deseo de corazón que no le suceda a nadie más", agregó.

En comunicación con ABCHOY Rauch, Dulce ratificó la denuncia: "La tarjeta es del Banco Provincia y todos los gastos se hicieron (el jueves), en horas de la madrugada. Desde las 22 hs. hasta las 2 de la mañana del día 2".

La estafa fue detectada justo antes que le depositaran el sueldo y aguinaldo, lo que podría haber significado un perjuicio mayor.

"Por lo que me dijeron cuando llamé a Red Link para bloquear la tarjeta para ver si puedo salvar el sueldo. Para validar los datos pregunté si bloqueando la tarjeta podía quedarme tranquilo, porque justo me estaban depositando el sueldo y el aguinaldo. El resto había quedado en "Cero". Me habían pelado todo lo que tenía. Pero me dijeron que sí, que no se podía acceder más con débito", agregó.

Dulce no puede encontrar explicación sobre la forma en que le tomaron los datos en la tarjeta "Yo nunca me manejo con plata por débito. Pero en Rauch sí hago todas las compras de esa manera. En algún momento he comprado con Mercado Libre, pero uso la tarjeta de crédito. En Rauch, cuando voy al supermercado la uso. La tarjeta no la perdí, no me la olvidé en ningún lado, no se la di a nadie. Nada. Soy de lo más cuidadoso con la tarjeta"

Otro inconveniente que encontró fue que, cuando sacó turno para hacer el reclamo en el Banco Provincia, recién le asignaron el día 19 de julio: "No puedo esperar hasta el 19 de julio. El lunes voy a ir al Banco a ver qué me dicen. No puedo esperar al 19. Quiero que me den una solución y, si me devuelven la guita, mejor. A mí me figura todo en el Home Banking. Algunos decían que habían comprado dólares, hay muchos cobros de Impuesto País y compras de $ 3.000; $ 1500; $ 1700; $ 2000, $ 800. Todas de antes de anoche."

El lunes pedirá la revisión de la cuenta en la sucursal local del Banco. "El dinero, uno dentro de todo tiene trabajo. Pero es necesario que se sepa porque si agarran a alguno que depende sólo de eso, lo joden", dijo.

A raíz de la publicación, recibió llamados de otros vecinos que fueron perjudicados de igual manera "Me empezaron a llamar varios que les había pasado algo así. Yo la tarjeta de débito no la usaba nada más que en Rauch. Pero ahora se terminó. No la voy a usar nunca más", relató.