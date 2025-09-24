Una vecina de San Cayetano fue víctima de una estafa telefónica por la modalidad conocida como “cuento del tío” y terminó entregando dólares a un supuesto empleado bancario que se presentó en su domicilio, según informaron fuentes policiales.

Ads

De acuerdo al relato oficial, la víctima recibió una llamada de una mujer que se hizo pasar por su hija. Tras engañarla, la convencieron de que debía entregar dinero para realizar un trámite; minutos después un hombre, que dijo ser enviado por la entidad bancaria, se presentó en la casa y retiró los billetes. La Policía local confirmó la denuncia y comunicó que la investigación continúa junto con la UFI N°03 del Departamento Judicial Necochea.

Desde la Estación de Policía Comunal de San Cayetano detallaron recomendaciones para no caer en estas estafas: desconfiar de llamadas o mensajes que pidan dinero o datos bancarios, no entregar dinero a desconocidos ni a personas que se digan enviadas por bancos o instituciones, cortar la comunicación y verificar con un familiar por un número habitual, y avisar inmediatamente al 911 o acercarse a la comisaría. También pidieron alertar a vecinos y adultos mayores.

Ads

Puede interesarte

Ads