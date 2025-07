Un vecino de Balcarce, identificado como Daniel Fisicaro, fue víctima de una estafa telefónica que le costó más de 3 millones de pesos. Según denunció en Radio Puntonueve, los ladrone lo contactaron a través de WhatsApp, haciéndose pasar por representantes del supermercado Día.

“Me hackearon la cuenta. No me quedó nada. Todo fue en cuestión de minutos”, relató el damnificado.

El fraude comenzó semanas atrás con mensajes que ofrecían un supuesto descuento para jubilados. Luego, mediante una llamada, los estafadores consiguieron ingresar a su cuenta bancaria sin que Fisicaro revelara datos personales. En menos de 20 minutos, sacaron un crédito por 2 millones y extrajeron más de un millón en efectivo.

Fisicaro enfatizó que los estafadores actuaron con una falsa amabilidad y usaron el logotipo de la empresa para ganar confianza. El denunciante instó a la comunidad a no atender mensajes o llamadas de origen desconocido: “lo que menos te esperás es que en 15 o 20 minutos te hagan esto. Hay que tener mucho cuidado y no dar ningún dato”.

La estafa fue denunciada en la comisaría local. Además, se espera que el banco interviniente frene el avance del préstamo y reduzca el impacto financiero sobre el damnificado.