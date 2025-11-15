El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, relató este viernes la magnitud de la explosión que se registró en un polígono industrial de su municipio bonaerense: “Estallaron los vidrios de mi casa, estamos evacuando a toda mi familia, fue tremendo”, aseguró al aire de C5N mientras describía cómo vivió el impacto desde su hogar, a unas 15 cuadras del lugar del siniestro.

“Es todo muy confuso. Hubo una fuerte explosión en el Parque Industrial. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego”, agregó Granados, quien enfatizó la dificultad de acercarse al lugar debido a las llamas que alcanzaban varias industrias.

El intendente destacó la magnitud del incendio: “Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda”. Entre las instalaciones afectadas mencionó empresas de plásticos, logística y otras que contienen materiales inflamables.

Granados también hizo referencia a la cercanía del Aeropuerto de Ezeiza: “Esto está lejos del Aeropuerto de Ezeiza, hay unos 5 o 6 kilómetros… No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no”.

Sobre la dimensión del impacto en los vecinos, el intendente indicó que los barrios aledaños también se vieron afectados: “El barrio donde vivo es un barrio cerrado, chiquito, que debe vivir, debemos ser 100, 200 familias, y en las inmediaciones al polígono industrial hay un barrio abierto que debe ser cerca de 4, 5, 6 mil familias”.

Granados relató la sensación al momento del estallido: “Yo vivo a 15 cuadras de ahí, explotaron los vidrios de mi casa… es literal, explotaron los vidrios de mi casa, sí, es literal, impresionante”.

Acerca de las posibles causas, el intendente explicó que todavía no hay certezas: “No podemos determinar todavía si era una avioneta que despegó de ahí o no” y agregó que se desconoce si alguna aeronave estuvo involucrada en el hecho. También mencionó que la zona afectada incluye una central termoeléctrica cercana con tanques de combustible de miles de litros, aunque aún no se puede confirmar si el fuego llegó a esas instalaciones.

Con 15 dotaciones de bomberos trabajando para controlar el incendio, Granados resaltó la complejidad de la situación y la necesidad de evacuar a los vecinos: “Estamos evacuando a los vecinos y tratando de poner a toda la gente que vive alrededor a resguardo”.