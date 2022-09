El concejal de Baradero, Marcelo Daubian, anunció su renuncia como presidente del Honorable Concejo Deliberante. En ese sentido, el edil confirmó que tendrá su unibloque bajo el nombre de "Involucrate" e indicó que su intención es seguir trabajando dentro del espacio politico de Juntos.

Lo que motivó la salida de Daubian fue el tratamiento de la ordenanza de regulación de usos de agroquímicos en Baradero, que terminó discusiones y dos concejales que abandonaron el recinto. "Ese decreto me costó internamente la pelea con el bloque. Fue el detonante final", argumentó según informó La Auténtica Opinión.

Al explicar el cortocircuito interno, contó: "El bloque (de Juntos) tenía la decisión política de aprobar, forzar y que después lo analice la justicia. Lo que les puedo decir, más allá de esto, es que queremos un Baradero distinto y mejor. Seguramente lo vamos a lograr con decencia y honorabilidad".

"Estoy convencido que realicé mi tarea de la manera adecuada. Tengo en claro que no estoy atado a ningún cargo, seguiré desde la banca porque la gente me pide que siga trabajando por y para ellos. Puedo mirar a los ojos a cada baraderense. Hay que trabajar con honorabilidad", expresó el farmacéutico.

Luego del escándalo, el bloque de Juntos difundió una foto dondese la ve a la diputada provincial Fernanda Antonijevic en compañía de todos los concejales del espacio menos Daubian. Acerca de esto, el edil opinó: "Fue una reunión a la que me hubiera gustado ir pero no me invitaron".

Cabe recordar que en junio, un relevamiento sanitario realizado por la Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero-San Pedro (Relea) detectó presencia de glifosato y Ampa (ácido aminometilfosfónico o metabolito de degradación) en la orina de alumnos de una escuela rural de la zona de Baradero.