El nuevo presidente del Partido Justicialista de Balcarce, Sergio Aranaga, dejó definiciones políticas tras imponerse en la interna local y puso el foco en la proyección nacional del espacio. “Estamos trabajando para que Axel Kicillof sea Presidente”, afirmó.

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En diálogo con Radio Provincia, explicó que en su distrito son referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y remarcó que el objetivo es construir una alternativa al actual gobierno nacional. “Desde nuestros distritos vamos a trabajar con ese objetivo”, sostuvo.

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Aranaga, que además se desempeña como delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense en Balcarce, se impuso el domingo pasado en la elección interna del PJ local con la lista 4 “Acción Justicialista”. Sobre la jornada, destacó que “se vivió en un ámbito de paz y respeto”.

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En clave local, planteó la necesidad de renovar el partido: “Queremos otra impronta al PJ, más participativo y de puertas abiertas tanto para el afiliado como para el no afiliado”.

Por último, insistió en la necesidad de ampliar la base del peronismo: “Tenemos que trabajar en todos los espacios para habilitar el peronismo a la gente y que entienda que hay una alternativa al gobierno nacional”.

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