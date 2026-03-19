"Estamos trabajando para que Kicillof sea presidente", afirmó el nuevo titular del PJ en Balcarce
El dirigente local destacó el triunfo en la interna, planteó abrir el partido y aseguró que el espacio busca consolidarse como alternativa al gobierno nacional.
El nuevo presidente del Partido Justicialista de Balcarce, Sergio Aranaga, dejó definiciones políticas tras imponerse en la interna local y puso el foco en la proyección nacional del espacio. “Estamos trabajando para que Axel Kicillof sea Presidente”, afirmó.
En diálogo con Radio Provincia, explicó que en su distrito son referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y remarcó que el objetivo es construir una alternativa al actual gobierno nacional. “Desde nuestros distritos vamos a trabajar con ese objetivo”, sostuvo.
Aranaga, que además se desempeña como delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense en Balcarce, se impuso el domingo pasado en la elección interna del PJ local con la lista 4 “Acción Justicialista”. Sobre la jornada, destacó que “se vivió en un ámbito de paz y respeto”.
En clave local, planteó la necesidad de renovar el partido: “Queremos otra impronta al PJ, más participativo y de puertas abiertas tanto para el afiliado como para el no afiliado”.
Por último, insistió en la necesidad de ampliar la base del peronismo: “Tenemos que trabajar en todos los espacios para habilitar el peronismo a la gente y que entienda que hay una alternativa al gobierno nacional”.
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