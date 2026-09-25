Después de más de 15 años, el automovilismo nacional volvió a Balcarce con la reinauguración del Autódromo Juan Manuel Fangio en una ceremonia oficial que se desarrolló sobre la recta principal del histórico circuito.

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El acto contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane; el vicepresidente de la entidad, Gastón Mazzacane; y el intendente de Balcarce, Esteban Reino.

La reapertura representa el regreso del automovilismo nacional con el TC Pick Up a este escenario y genera una marcada expectativa en la ciudad ya que se aguarda un importante marco de público durante todo el fin de semana.

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El gobernador Kicillof señaló que las primeras gestiones e inspecciones técnicas comenzaron a diagramarse tiempo atrás junto al municipio y la dirigencia del automovilismo. En su discurso, contextualizó la concreción de la obra en el marco del escenario económico que atraviesa la gestión provincial: “Miren que nos tocó, sobre todo en este último plazo desde que cambió el gobierno nacional, estar ahogados presupuestariamente y complicados, tanto municipios como provincia y el sector también, porque la situación económica es muy difícil, así que había que ponerle muchas ganas y mucho empuje”.

Sin embargo, el mandatario remarcó el retorno económico e idéntico impacto que genera la infraestructura deportiva en la economía regional. “Alguien dirá que es una inversión enorme de 3.000 y pico de millones de pesos, pero este circuito se paga solo: se va a pagar con el trabajo, con la producción, con el turismo, con la actividad y con la alegría de millones de personas que van a disfrutar lo que estamos inaugurando hoy”, enfatizó, según destacó el medio Radio Sudestada.

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A partir de una inversión de $3.314 millones, se realizó la redefinición del trazado de la pista, la ampliación de zonas de escape, el mejoramiento de defensas y asistencias de seguridad; y obras en boxes, tribunas, accesos y el sector de prensa.

Por su parte, Bianco sostuvo: “Hoy, gracias al trabajo conjunto, estamos concretando un proyecto con el que nos comprometimos desde el primer día: mejorar el autódromo, cumplir con las medidas de seguridad y traer a las mejores categorías de la ACTC para que el pueblo bonaerense las disfrute”.

Durante la ceremonia, Hugo Mazzacane destacó el trabajo realizado para recuperar el escenario y agradeció especialmente al gobernador bonaerense "porque se puso al hombro la reconstrucción de este autódromo y lo logró. También felicitar al intendente y a todo el pueblo de Balcarce por el esfuerzo que han hecho todos”.

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El titular de la ACTC también remarcó que desde la institución cumplieron con el compromiso asumido de reformar el circuito y mejorar sus condiciones de seguridad. “Nosotros hicimos lo que habíamos prometido: reformar este circuito y darle seguridad, algo que no se negocia. Por eso pusimos todo nuestro esfuerzo para dejar este autódromo en estas condiciones”, sostuvo Mazzacane.

El intendente Esteban Reino también tomó la palabra durante la ceremonia y repasó el proceso que llevó a la recuperación del circuito. “Cuando se trabaja en conjunto y cuando la política se entiende en el buen sentido para concretar cosas, se pueden hacer. Es por eso que gracias a la Provincia de Buenos Aires, junto con un Municipio, nos pusimos a trabajar. Empezamos a soñar y hoy llegó el día”, afirmó Reino.

La actividad deportiva comenzará este sábado

Tras la ceremonia de reapertura, la actividad oficial sobre el trazado comenzará este sábado desde las 9:05, con el primer entrenamiento de las TC Pista Pick Up.

Posteriormente, a las 9:50, será el turno de las TC Pick Up, que saldrán a pista para iniciar su actividad en el renovado circuito balcarceño.