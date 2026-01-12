Comenzó la venta de entradas para el esperado partido que Boca Juniors disputará ante Olimpia de Paraguay, encuentro que se jugará en el Estadio San Nicolás el domingo 18 de enero a las 21:00 y que promete convocar a miles de hinchas de la región.



En una primera etapa, la comercialización de los tickets fue exclusiva para los vecinos de San Nicolás, una medida impulsada por la organización con el objetivo de priorizar a los nicoleños y permitirles asegurar su lugar en un evento deportivo de relevancia internacional.



Desde la organización confirmaron que a partir de este lunes, también desde el mediodía, la venta de entradas se habilitará para el público en general. De esta manera, simpatizantes de otras ciudades y localidades cercanas podrán adquirir sus tickets y presenciar el encuentro entre el conjunto xeneize y el equipo paraguayo.



La realización de este tipo de eventos vuelve a posicionar a San Nicolás como una sede destacada para grandes espectáculos deportivos. Además del atractivo futbolístico, el partido genera un importante movimiento turístico y económico, con impacto directo en la ocupación hotelera, el comercio local, la gastronomía y los servicios, fortaleciendo el perfil de la ciudad a nivel provincial y nacional.

