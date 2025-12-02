Esteban Bullrich: “Me quiero presentar como candidato a Presidente en 2027”
El ex Senador Nacional por el PRO y ex Ministro de Mauricio Macri sostuvo que su objetivo es “unir a los argentinos”, incluso si no resulta electo. Además citó a Eva Perón.
"Me quiero presentar como candidato a Presidente en 2027. Obvio que María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”, dijo Esteban Bullrich este lunes en declaraciones televisivas.
Vale destacar que su núcleo familiar se convirtió en los últimos años en su principal sostén luego de recibir el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Además añadió: "No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ése es mi liderazgo, ése es mi camino, ésa es mi fe”.
En este sentido, expresó que su compromiso sigue orientado a “dejar un mejor país” para sus hijos.
Y con respecto a su salida del Senado producto de su enfermedad, Bullrich indicó -citando a Eva Perón- que renunció “a los honores pero no a la lucha”.
