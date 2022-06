Tamara Doldán, la mujer que denunció por abuso sexual a Sebastián Villa, delantero y figura de Boca, habló por primera vez luego de un estricto silencio para protegerse. La denuncia fue radicada en la UFI N°3 de Esteban Echeverría, a cargo de las fiscales Vanesa González y Verónica Pérez.

Tamara, oriunda de Misiones, madre de un hijo, realizó la denuncia en la Justicia, asistió a hospitales donde se constataron sus lesiones, y enfrentó una extensa pericia psiquiátrica, donde las expertas que la analizaron coincidieron en que advertían los traumas propios de una violación.

"Esa noche fue terrible. Fue en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Y de repente ya no era asi. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", contó la exnovia del futbolista sobre el hecho denunciado en un country de la localidad bonaerense de Canning.

"Yo me fui porque me dolía todo, me dolía el vientre. Me costaba muchísimo caminar. Y me daba mucha vergüenza contarle a alguien", recordó la joven, quien contó que recibió amenazas. Desde el entorno de él me llegaban mensaje con amenazas para que no haga la denuncia", confesó.

"Cuando la médica me atiende, me dice 'mamita tenes signos de abuso', y me pide que haga una denuncia", relató Tamara. Y agregó: "En la revisión médica que me hace tenía un poquito de sangrado. Estaba golpeada. Ella me dice que eran signos de abuso y yo le confirmo que sí. Y me largo a llorar con la médica", contó.

Tamara también reprochó que Villa continúe con su vida normal mientras ella está "encerrada" en su "depresión". "No es justo que yo tenga una vida tan miserable y a el que no le pase nada.Yo me encerré en mi casa, me estaba cayendo en la depresión y él está por todos lados", se quejó entre lágrimas.

Por otro lado, se refirió a cómo trata la problemática el club en el que juega el acusado. "Me da mucha impotencia que Boca lo celebre porque si no fuera él, esto no pasaría. Incluso puede ser que estuviera preso si no fuera Sebastián Villa", aseguró en varias entrevistas que brindó en televisión.

Tamara reveló que fue sobornada por el entorno de Sebastián Villa y detalló lo que le ofrecieron. Para que callara. "(De su entorno) me dieron plata. Me ofrecieron hasta viajes, todo. Querían silenciarme de alguna forma. El lo intentó manipulándome porque sabía que yo lo quería", explicó la joven..

Finalmente, admitió tenerle miedo a su expareja y dijo que está segura de que "hay más casos" como el de ella. "Le tengo miedo a Villa. Ya no sé de qué es capaz. Espero justicia y que no por ser quien es pueda dañar a más mujeres. Estoy muy segura de que no debo ser solo yo. Pueden aparecer más casos", cerró.