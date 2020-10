Una vecina de Lanús, que tiene casa en la localidad balnearia de Mar del Tuyú, denunció en las últimas horas los constantes robos que sufren los propietarios no residentes del partido de La Costa y mostró su indignación e impotencia ante la imposibilidad de viajar debido a que el Gobierno local, del intendente Cristian Cardozo, no les permite el acceso a la ciudad en el marco de la pandemia por coronavirus.

"Esto está pasando en la costa. Y no nos dejan ingresar. Y el Intendente no se le cae una idea de protocolo para los propietarios", expresó Sonia Alejandre Masini a través de su cuenta de Facebook, donde mostró el estado de algunas casas que fueron robadas y vandalizadas durante la cuarentena. "Es triste. Hace años no vivíamos esto en Mar del Tuyú", señaló la mujer, quien exclamó: "Dios proteja mi casita".

Sonia publicó varias fotografías de un complejo habitacional de Mar del Tuyú, ubicado frente a la plaza 56, entre las calles 3 y 4. En las imágenes se observa el estado calamitoso en que se encuentran las propiedades luego de haber sido atacadas por los delincuentes. Rejas violentadas, puertas y ventanas rotas, domicilios desvalijados, y mobiliarios totalmente desmantelados son algunas de las tristes postales.

Consultada sobre la situación, Sonia comentó que "tenemos un conocido que nos hace arreglos y cada tanto pasa a ver que este todo bien pero no tiene llaves de la casa. O sea, si nos entran a lo sumo nos va a avisar, nada más". "Mucho más no puede hacer porque no tiene las llaves", lamentó la mujer que junto a otros propietarios no residentes intentn buscar la manera de poder viajar a La Costa y preservar sus bienes.

La Costa comenzará a permitir el ingreso de propietarios no residentes

En el partido de La Costa, que incluye a balnearios como San Bernardo, Santa Teresita o Mar del Tuyú, desde los últimos días se puede tramitar un permiso a través de la web del Municipio, que en caso de autorizar el ingreso para un máximo de dos personas, otorga un plazo de entre 24 y 72 horas de permanencia. La medida fue lanzada ante la creciente ola de robos en el distrito durante la cuarentena.

"Los autorizados no podrán circular en vía pública y deberán traer de sus lugares de origen sus provisiones e insumos", informaron desde la comuna, a cargo del intendente Cristian Cardozo. En tanto, los solicitantes deberán presentarse en un horario prefijado en el puesto de ingreso correspondiente, con "copia de la escritura, boleto de compraventa certificado y/o servicio a su nombre a modo de constancia".