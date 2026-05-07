El Centro de Comercio e Industrias de Baradero convocó a una reunión abierta para reclamar respuestas ante el aumento de los hechos de inseguridad que, según denunciaron, golpean cada vez más a comerciantes, industriales y vecinos de la ciudad bonaerense.

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A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la entidad advirtió sobre una creciente preocupación por “los reiterados hechos delictivos, robos a mano armada, entraderas y actos de vandalismo” que afectan no solo a los sectores productivos, sino también a la vida cotidiana de toda la comunidad.

La convocatoria está dirigida a comerciantes, industriales, transportistas, periodistas, medios de comunicación y vecinos en general, con el objetivo de organizar acciones conjuntas y hacer visible el reclamo ante las autoridades.

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Según indicaron desde el Centro de Comercio, el encuentro buscará además exigir “respuestas concretas” frente a una problemática que aseguran se viene agravando en la ciudad.

La reunión se realizará el próximo 11 de mayo a las 21.00 en el Salón de Conferencias del Centro de Comercio e Industrias de Baradero.

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“Juntos somos más fuertes. El silencio no es una opción”, expresaron desde la entidad en el cierre del comunicado.