La costa atlántica vive una de sus temporadas más violentas en la Provincia y Necochea no es la exepción. Días atrás se desató un escándalo con la agresión a una pareja trans en el bar "Don Ramón". Ahora, otra denuncia apunta a la discriminación contra trabajadores de la comunidad senegalesa que se encuentran vendiendo artesanías y productos en las playas locales.

Así lo denunció Fabián Cristóbal, un vecino que reconstruyó en las redes sociales lo sucedido. "Observé cómo dos policías, dos inspectores de tránsito de la Municipalidad de Necochea y dos personas particulares perseguían y matoneaban a un vendedor africano que caminaba por la orilla con una pila de gorros en su cabeza", comenzó relatando el hombre en su publicación.

"Al acercarme escucho a uno de los policías que entre empujones y agarrando el brazo del vendedor le repetía con bronca: 'Esto no es Uganda, te tenés que ir'", comentó el Fabián a través de su cuenta en Facebook. Tras lo sucedido, el joven necochense se dirigió hacia las autoridades y preguntó "qué pasaba", a lo que el policía le respondió "que no me meta, que el hombre les faltaba el respeto".

"Le respondo que veo todo lo contrario. Si eso no es una falta de respeto no sé qué es, me refiero al no permitir su derecho a trabajar para sobrevivir aunque sea extranjero, someterlo físicamente cuando vender gorros no significa peligro para otras personas, y ni hablar la expresión racista de 'acá no es como en Uganda' despreciando su origen étnico o nacional", replicó Fabián.

La publicación de Cristóbal fue compartida más de 200 veces. Luego de la denuncia pública, se aguarda la respuesta de las autoridades municipales a cargo de dicho operativo, así como un descargo del efectivo de la policía que participó en el conflicto. Hasta el momento se desconoce la procedencia de los inspectores que intervinieron sin identificación alguna en la playa.