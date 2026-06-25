La apertura del puerto a la comunidad es uno de los ejes de la gestión del Dr. Mariano Carrillo al frente de la estación marítima. En ese marco, el programa Puerto/Ciudad continúa promoviendo visitas guiadas para que estudiantes, docentes e instituciones conozcan de primera mano el funcionamiento del complejo portuario y su aporte al desarrollo productivo de la región.

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La actividad permitió que los alumnos del curso de Planeamiento Agrícola Ganadero ¿del Centro de Formación Laboral N° 403 conocieran en profundidad el funcionamiento del sistema portuario, su importancia para la producción regional y el rol estratégico que cumple Puerto Quequén en el desarrollo económico del país.

Durante el encuentro, el equipo del Departamento de Comunicación Institucional brindó una charla explicativa sobre la operatoria portuaria, la infraestructura del complejo y el impacto que la actividad genera en la región, promoviendo un espacio de intercambio entre los estudiantes y el personal del Consorcio.

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Los docentes Valeria Tavieres y Marcelo Méndez destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para la formación de los alumnos y agradecieron al presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Mariano Carrillo, por impulsar una propuesta que acerca a los estudiantes a la realidad del puerto y fortalece el vínculo entre el sistema educativo y el sector productivo.

El programa Puerto/Ciudad continúa consolidándose como una herramienta de integración que permite a instituciones educativas, organizaciones y vecinos conocer de cerca el funcionamiento del puerto, promoviendo el intercambio de conocimientos y reafirmando el compromiso del Consorcio con la educación, la comunidad y el desarrollo regional.

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