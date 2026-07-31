Un hombre que fue absuelto en un juicio por violencia de género tras permanecer ocho meses detenido denunció a una concejal de Moreno para que la Justicia investigue si instigó a su entonces pareja a realizar una falsa denuncia que derivó en su detención.

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La acusación apunta contra Lorena Alderete, concejal de Fuerza Patria y exsubsecretaria de Promoción y Prevención de las Violencias de Género del Municipio de Moreno. Según publicó Clarín, el hombre también denunció a su expareja por falso testimonio agravado y pidió que se investigue a la edil por una presunta instigación de ese delito y una posible malversación de caudales públicos.

La denuncia se apoya principalmente en el testimonio brindado por la hija mayor de la expareja durante el juicio oral. La adolescente declaró que en una oportunidad su madre le preguntó a Alderete "cómo podía hacer para meter a su papá preso y ella cobrar un subsidio". Según ese relato, la entonces funcionaria respondió que "después iba a hablar".

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Alderete con la intendenta Mariel Fernández Foto: Instagram

La joven también sostuvo que el día de la detención de su padre su madre volvió a reunirse con Alderete en el área de Género o en la Comisaría de la Mujer para consultarle qué debía hacer para evitar que el acusado obtuviera beneficios o recuperara la libertad. En ese momento, Alderete se desempeñaba como subsecretaria de Promoción y Prevención de las Violencias de Género del Municipio de Moreno, durante la gestión de la intendenta Mariel Fernández.

Ocho meses detenido y una absolución

La causa se inició en octubre de 2022, cuando la mujer denunció a su pareja por presuntos episodios de violencia ocurridos en distintos momentos de ese año.

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El acusado permaneció cuatro meses en una unidad penitenciaria y otros cuatro bajo prisión domiciliaria hasta que el 17 de junio de este año fue absuelto en el juicio oral. Durante el debate, la Fiscalía concluyó que "no existen elementos suficientes para sostener la acusación inicial".

Según el fallo judicial, ninguno de los testigos confirmó los episodios de violencia denunciados. Incluso, la propia denunciante, meses después de iniciar la causa, solicitó retirar la denuncia y manifestó ante la Fiscalía que había mentido: "Yo viví 13 años con él y busqué el motivo para separarme, pero no sabía cómo. No fue la solución meterlo preso".

Durante el proceso, la hija de la pareja también envió cartas a la Justicia en las que aseguró que su padre era inocente. En esos escritos sostuvo que era su madre quien ejercía violencia dentro del hogar y relató presuntos problemas de consumo de drogas, además de afirmar que el hombre nunca había agredido ni a ella ni a sus hermanas.

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El tramo de la causa judicial donde la menor nombra a Alderete. Foto: Clarín

La respuesta de Alderete y la investigación

Consultada por Clarín, Alderete negó las acusaciones. "No estoy al tanto de la denuncia, pero es absolutamente falso que haya instigado a alguien a un falso testimonio. Lo único que hice fue acompañar a las mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia de género. Es política pública del Municipio de Moreno", expresó.

La denuncia fue presentada por el hombre junto al abogado Fernando Sicilia y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción a cargo de la fiscal Carina Saucedo, del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos para avanzar con la investigación sobre la actuación de la expareja del denunciante y de la concejal, a partir de los testimonios incorporados durante el juicio que concluyó con la absolución del acusado.