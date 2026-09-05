Tomás Etcheverry consiguió la mejor actuación de su carrera en el US Open y avanzó por primera vez a los octavos de final del Grand Slam estadounidense. El platense derrotó por 6-4, 6-4 y 6-3 a su compatriota Mariano Navone, nacido en 9 de Julio, en un duelo protagonizado por dos tenistas bonaerenses.

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Etcheverry, actualmente ubicado en el puesto 32 del ranking mundial, volvió a meterse en la segunda semana de un Grand Slam después de Roland Garros 2023, torneo en el que alcanzó los cuartos de final.

El encuentro ante Navone duró dos horas y 26 minutos y tuvo al platense como protagonista en los momentos decisivos. Etcheverry consiguió quebrar el saque de su compatriota en el décimo game tanto del primer como del segundo set, mientras que en el tercero volvió a sacar ventaja en el tramo final para cerrar el partido.

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“Sabía que iba a estar más entero que él desde lo físico. Aproveché eso y me sentí muy bien dentro de la cancha”, explicó Etcheverry en declaraciones a ESPN.

El platense destacó especialmente su rendimiento con el servicio y su concentración en los puntos importantes. “Gané muchos puntos importantes y estuve muy enfocado. Ya en ventaja, pude soltarme un poco más con mi tenis y jugar más liberado”, agregó.

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Un duelo entre dos bonaerenses

El partido tuvo un condimento especial porque enfrentó a dos tenistas nacidos en la provincia de Buenos Aires.

Etcheverry, de 27 años, es oriundo de La Plata, mientras que Navone nació en 9 de Julio, localidad del interior bonaerense. Ambos mantienen además una relación cercana fuera de la cancha.

“Jugar contra un amigo como él nunca es fácil. Nos conocemos mucho”, reconoció Etcheverry.

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El platense también valoró el gran momento que atravesaba Navone, quien había llegado al encuentro después de protagonizar una destacada campaña sobre canchas duras.

El tenista de 9 de Julio había dado uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Novak Djokovic en la primera ronda. Luego derrotó al italiano Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo, para alcanzar la tercera ronda.

“Marian venía haciéndolo muy bien. Hizo una gira increíble en cemento, ganó muchos partidos”, señaló Etcheverry.

Sobre el estilo de su rival, resumió: “Cuando jugás contra él sabés que va a ser un partido de ajedrez, muy táctico. Es rapidísimo, tiene una solidez increíble y hay que tener paciencia. Sin paciencia, no ganás”.

Una dedicatoria muy especial

Después de conseguir la clasificación, Etcheverry reveló que hubo una motivación especial detrás de su actuación en Nueva York.

Su padre, Fernando, viajó a Estados Unidos para acompañarlo y atraviesa actualmente una situación complicada. Según contó el propio tenista, es la primera vez en el año que su papá pudo verlo jugar.

“Me motiva que mi papá esté acá y poder jugar para él como cuando era chiquito”, expresó emocionado.

El recuerdo lo llevó a sus primeros años como tenista, cuando disputaba torneos nacionales en las categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-14 y viajaba junto a su padre.

“En mi época de Sub-10, Sub-12 y Sub-14, cuando íbamos a los Nacionales viajando con el auto”, recordó.

Etcheverry aseguró que poder compartir ahora un momento de esta magnitud con su familia tiene un significado especial.

“Uno mira 20 años atrás y hoy estoy en segunda semana de US Open, algo que veía muy lejano. La verdad que es muy gratificante”, concluyó.

Ahora, el platense buscará seguir haciendo historia en Nueva York y meterse entre los ocho mejores del torneo, después de haber dejado en el camino a otro bonaerense que también había protagonizado una de las grandes sorpresas de esta edición.