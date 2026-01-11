Un voraz incendio de pastizales desatado este mediodía en el predio del Aeropuerto Comandante Espora de Bahía Blanca obligó a evacuar preventivamente la terminal aérea y a desplegar un amplio operativo de emergencia. Además, se dispuso el corte total de la Ruta 3 vieja, en el tramo comprendido entre la rotonda de la 51 y Calderón, debido a la densa columna de humo que redujo drásticamente la visibilidad.

Las llamas avanzaron con gran intensidad dentro del predio aeroportuario y generaron una situación crítica que llevó a las autoridades a ordenar el desalojo del personal y de los pasajeros. El fuego afectó una amplia superficie y puso en riesgo sectores sensibles de la aeroestación.

“Avanzó a una velocidad extraordinaria”

El director del aeropuerto, Carlos Millán, brindó detalles del impacto que tuvo el incendio y describió la magnitud del episodio. “Se complicó muchísimo y avanzó a una velocidad extraordinaria, jamás vi algo similar. No nos daba tiempo a nada, simplemente acompañamos y tratamos de cuidar las infraestructuras y los elementos más indispensables para el funcionamiento del aeropuerto”, explicó.

Según precisó, el fuego se extendió desde la rotonda hasta la cabecera 17 de la pista principal, comprometiendo áreas extremadamente sensibles como el radar de navegación aérea, el edificio de control, la terminal de pasajeros y la planta de combustible. En total, se estima que unas 350 hectáreas resultaron afectadas por las llamas.

Evacuación y operativo de emergencia

Cuando el humo comenzó a cubrir los accesos al aeropuerto, se decidió evacuar el edificio. La Policía Bonaerense y personal de la caminera ya habían cortado el tránsito en ambos sentidos, por lo que no se permitió que los pasajeros se retiraran en vehículos particulares.

La evacuación se realizó inicialmente hacia la plataforma comercial donde estacionan los aviones. Sin embargo, ante el avance del fuego por detrás de esa zona, los pasajeros debieron reingresar a la terminal para reducir la exposición al humo y permanecer en un espacio más resguardado.

Respecto a la planta de combustible, Millán llevó tranquilidad al señalar que cuenta con sistemas de seguridad que permitieron cerrar válvulas y refrigerar los tanques con agua, evitando riesgos mayores.

Continúa la guardia preventiva

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos federales de la aeroestación, efectivos de los cuarteles de Alberdi, Ingeniero White y Cerri, junto a Defensa Civil y la Policía de la Provincia. También colaboraron vecinos de campos cercanos con equipos propios para frenar el avance del fuego.

Para esta noche se mantendrá una guardia preventiva, ante la posibilidad de que se reactive algún foco ígneo.

Fuente: La Brújula 24.