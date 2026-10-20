Evadió un control en moto, un policía le disparó con balas de goma y terminó operado: polémica en San Antonio de Areco
Santiago, de 18 años, viajaba como acompañante cuando el conductor intentó escapar de un operativo. Sufrió una grave lesión en el talón derecho y fue intervenido quirúrgicamente. La versión oficial menciona un disparo de advertencia, pero no hace referencia a que haya habido un herido.
Un joven de 18 años resultó gravemente herido durante una persecución policial en San Antonio de Areco, luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante intentara evadir un control vehicular. El episodio ocurrió el domingo y tomó estado público tras la difusión de imágenes del joven mientras recibía atención médica en la calle.
Según el informe de la Secretaría de Seguridad municipal, el hecho se produjo durante un operativo de interceptación vehicular. De acuerdo con esa versión, los dos ocupantes de una moto esquivaron el control al advertir la presencia policial y fueron perseguidos por efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM).
El comunicado oficial sostiene que los motociclistas circularon varias calles en contramano, poniendo en riesgo la integridad física de los transeúntes. También señala que los efectivos realizaron un disparo de advertencia con posta de goma para detener la fuga y que ambos hombres quedaron a disposición de la Justicia, mientras se iniciaron actuaciones judiciales.
La lesión y el relato del joven
Según informó el medio local Bosco Producciones, Santiago viajaba como acompañante en la motocicleta. En su testimonio, contó que el conductor se asustó al advertir el operativo, aceleró y circuló una cuadra en contramano.
El joven afirmó que un efectivo policial le disparó a corta distancia y que, tras caer de la moto, quedó herido en la calle.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, Santiago sufrió una grave lesión en el talón derecho, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Además, deberá someterse a una reconstrucción de esa zona.
El informe de la Secretaría de Seguridad describió el procedimiento como una situación de “resistencia a la autoridad” y mencionó el disparo de advertencia con posta de goma, pero no hizo referencia a que uno de los ocupantes hubiera resultado herido.
Las imágenes del joven fueron publicadas por Bosco Producciones con autorización de Santiago y de su madre.
Operativos de control vehicular
El episodio ocurrió durante una serie de operativos encabezados por el Grupo de Prevención Motorizada en distintos puntos de San Antonio de Areco para interceptar vehículos.
El caso quedó sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes. Mientras la versión oficial describe una persecución tras la evasión del control y un disparo de advertencia, el testimonio del joven pone el foco en la distancia a la que, según afirmó, recibió el disparo y en las consecuencias físicas que sufrió.
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