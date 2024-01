En un operativo de fiscalización realizado en el partido de General Pueyrredón, @arba detectó más de 120 mil metros cuadrados construidos que no habían declarado y, en su mayoría, pagaban el tributo Inmobiliario de los inmuebles como si se tratasen de baldíos. pic.twitter.com/hoZVheI8Mu — Cristian Girard (@cristiangirard) January 18, 2024

En un operativo de fiscalización catastral llevado a cabo en el partido de General Pueyrredón, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) descubrió más de 120.000 metros cuadrados construidos que propietarios y desarrolladores no habían declarado adecuadamente, pagando el tributo Inmobiliario como si se tratara de terrenos baldíos.

El subdirector de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, Gaspar Spiritoso, reveló que el trabajo de fiscalización presencial se llevó a cabo en countries y edificios selectos de Mar del Plata, confirmando prácticas de evasión previamente identificadas mediante controles por imágenes satelitales.

Estos 120.000 metros cuadrados no registrados corresponden a 57 edificios en altura, algunos destinados a departamentos residenciales u oficinas, y 113 casas en urbanizaciones cerradas, con instalaciones exclusivas como hostería, club house y cancha de golf. Estas propiedades en countries tienen un valor de mercado entre U$S 400.000 y U$S 800.000.

Entre los hallazgos, destaca una lujosa torre de 14.000 metros cuadrados, declarada por la empresa desarrolladora como un baldío. Este predio forma parte de un complejo residencial frente al mar, con departamentos que alcanzan precios de mercado superiores a U$S 335.000.

Al registrar la torre en el catastro, el valor de la partida inmobiliaria aumentará en $182 millones, y los desarrolladores enfrentarán multas de hasta $25 millones por incumplir con sus deberes formales. Esta torre es la tercera en el complejo de Playa Chica, y en todos los casos, la empresa solo declaró la construcción cuando fue intimada por ARBA, evidenciando un comportamiento especulativo en cuestiones tributarias.

Spiritoso resaltó que “estas maniobras de evasión son inadmisibles”, especialmente dada la magnitud de los proyectos y la capacidad contributiva de las empresas. "Vamos a aplicar todas las multas que correspondan, ya sea en edificios o countries", afirmó, destacando el compromiso de ARBA en la lucha contra la evasión fiscal y la recuperación de recursos esenciales para sostener los servicios del Estado bonaerense.