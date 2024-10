En Cañuelas estalló la interna libertaria. La ex candidata a intendenta de la comuna de 70 mil habitantes, Evelyn Cantoni, acusó al concejal de La Libertad Avanza y armador local, Martín Augusto, de prometerle un cargo público, pero luego puso a su pareja.

Según la ex candidata, Augusto le prometió estar a cargo del ANSES regional:

“Augusto presentó mi currículum para ese puesto y él mismo me aseguró que yo era la única persona que iba a proponer para el cargo por mi condición de profesional. Si alguien duda de lo que estoy diciendo, tengo todos los audios y los chats en los que hablamos del tema. A pesar de esa promesa, de un día para el otro eligió a dedo a Soledad Poso, que es su pareja, cuando de arriba el mensaje de la dirigencia era que en los cargos no se podía nombrar a parientes, novias ni nada de eso”, denunció Cantoni al medio local InfoCañuelas.

La disputa no terminó ahí. De acuerdo a Cantoni, el concejal le prometió otro cargo en ANSES pero luego nombró a Carolina Torrilla, quien fuera fiscal en las elecciones. “Nuevamente quedé relegada luego de haber sido la cara de la campaña de La Libertad Avanza en Cañuelas. No me siento victimizada pero sí me siento traicionada, siento que me usaron y me descartaron, es lo que siento y lo que se ve. Yo soy una persona de palabra y no estoy acostumbrada a estos manejos”, aseveró.

En las elecciones del 2023, La Libertad Avanza quedó tercera con el 23,2% de los votos, detrás de Juntos por el Cambio (24,9%) y de la actual intendenta de Unión por la Patria, Marisa Fassi, quien obtuvo el 47,3% de los sufragios.