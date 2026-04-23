El ex candidato a intendente de Mar Chiquita por La Libertad Avanza (LLA), Cristian León, confirmó su alejamiento del espacio libertario y su acercamiento al sector que encabeza Dante Gebel, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en el armado político local y seccional.

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En declaraciones al medio Futurock, León aseguró que su salida no fue un hecho aislado, sino que también incluyó a otros dirigentes del espacio: “Yo fui candidato a intendente y dos concejales más se fueron. Nosotros comenzamos en LLA desde la génesis, en marzo de 2022. En el transcurso de ese armado aparecieron Pareja y Kikuchi, advertimos cosas extrañas”.

El dirigente, que remarcó no provenir de la política sino del ámbito comercial, sostuvo que durante el proceso electoral de 2023 detectaron intentos de incorporar referentes vinculados a otros espacios: “A mí intentaron meterme gente del massismo y del kirchnerismo en la lista, pero en un municipio chico nos conocemos todos con todos y no es tan fácil”.

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León también apuntó contra el armado en la Quinta Sección Electoral y mencionó directamente a Alejandro Carrancio: “Cuando hicimos una muy buena elección, Carrancio vino a terminar su trabajo y poner gente de Massa en bancas de LLA”. En ese sentido, aseguró que la situación derivó en una denuncia penal: “Nos llegó un audio de Carrancio diciendo que quería vender la lista a gente de Kicillof. Por eso terminamos haciendo una denuncia penal”.

Según relató, durante el conflicto mantuvo conversaciones con Sebastián Pareja, uno de los principales armadores del espacio en la provincia de Buenos Aires, pero no obtuvo respuestas: “Cuando le planteamos que nos estaban queriendo sacar la lista, Pareja no nos dio ninguna solución. Nos mandó a hablar con la gente que armó las listas de la Quinta, sin más respuesta que eso”.

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El ex candidato afirmó además que antes de formalizar la denuncia fue recibido en Casa Rosada por funcionarios cercanos al presidente: “Fui citado y me reuní con Santiago Caputo y Agustín Romo mucho antes de la denuncia. Siempre intenté que esto se mantuviera en el ámbito interno, pero no tuvimos ninguna respuesta”.

En paralelo a su salida de LLA, León contó que participó de un acto encabezado por Dante Gebel en octubre, donde encontró afinidad con dirigentes de distintos espacios políticos: “Me encontré con ex LLA, gente del PRO, del radicalismo, y de todos los espacios. Me sentí identificado con lo que vi”.

Por último, expresó una fuerte crítica al gobierno nacional: “Tengo una hija adolescente y no quiero que los jóvenes tengan que irse del país para vivir mejor. Me decepcionó mucho este gobierno, tienen más causas de corrupción que meses en el cargo”.

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